 

Российских дипломатов в Нидерландах заподозрили в сборе данных об ИИ

10.12.2020, 20:40, Новости дня

Российские дипломаты, которых обвинили в «шпионаже» в Нидерландах, якобы собирали в этой стране конфиденциальную информацию о высоких технологиях, сообщил телеканал NOS со ссылкой на местные спецслужбы.

«Среди прочего их интересовала информация об искусственном интеллекте, полупроводниках и нанотехнологиях. Это технологии, которые можно использовать не только в гражданских, но и в военных целях», – цитирует сообщение телеканала РИА «Новости».

Напомним, в четверг РФ получила ноту от Нидерландов об объявлении двух российских дипломатов персонами нон-грата, такая мера вводится за «деятельность, не совместимую с их дипломатическим статусом». В Москве пообещали ответить «зеркально».



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