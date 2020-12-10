Лавров заявил о курсе США на «агрессивное сдерживание» России

10.12.2020, 20:40, Новости дня

Соединенные Штаты и НАТО решили проводить курс на «сдерживание» РФ в самых агрессивных формах, сообщил глава МИД Сергей Лавров на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политики в режиме видеоконференции.

«Свидетельством нашей постоянной готовности к достижению взаимопонимания служат российские предложения в сфере стратегической стабильности, контроля над вооружениями, европейской безопасности. В концептуальном плане мы давно уже предложили, хотя не видим никакой взаимности со стороны США, подтвердить со стороны наших стран, а, возможно, РФ и НАТО, недопустимость ядерной войны», – приводит слова Лаврова ТАСС.

Министр отметил, что реализация или обсуждение этих инициатив наряду с другими шагами навстречу могли бы способствовать улучшению общей атмосферы между Россией и Западом. «Но пока все эти идеи повисли в воздухе. Как я уже сказал, господин [спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями] Маршалл Биллингсли фактически отрицает все, что уже было сделано, все наши предложения, выдвигает новые конфронтационные идеи, включая санкции против всех покупателей продукции военного назначения РФ и Китая», – указал Лавров.

Такой курс США и их союзников демонстрирует, что они сознательно избрали не просто политику сдерживания, а «проведение политики сдерживания в самых агрессивных формах, в пользу нагнетания конфронтации».

Он отметил, что целью Запада на данном этапе является не дать РФ сформировать благоприятные условия для развития. «По крайне мере, все, что делается для сдерживания России, преследует такую цель. Наверное, попытки разрушить внешние возможности для содействия развития РФ продолжатся», – продолжил глава ведомства.

Лавров уверен, что «на Западе свет клином не сошелся». «Встраиваться сейчас, если брать западные модели развития, я убежден, некуда. Коронавирус, по-моему, весьма убедительно показал, что нам надо строить что-то самостоятельно. Это очень амбициозная и сложная задача, но весьма неотложная», – отметил он.

Ранее Сергей Лавров отмечал, что РФ стала восприниматься Западом в качестве по-настоящему самостоятельной державы в последние 15 лет, но в этом качестве ей приходится сталкиваться с постоянным противодействием.