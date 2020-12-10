Мнение: Любопытное высказывание от экс-главы космической программы Израиля

10.12.2020, 20:36, Разное

Здравствуйте уважаемые.

Вот буквально сегодня наткнулся.

Об этом пишут Jerusalem Post и Yediot Aharonot.

Суть в чем:

Бывший глава израильской программы по космической безопасности генерал в отставке Хаим Эшед заявил, что пришельцы давно поддерживают контакт с землянами. И не просто поддерживают, но и активно сотрудничают.



По его словам, власти США и Израиля сотрудничают с пришельцами на протяжении многих лет: заключены некие соглашения для изучения «ткани вселенной», на Марсе есть подземные базы, где американские космонавты встречаются с представителями внеземных цивилизаций.

Эшед настаивает, что существование пришельцев держится в секрете, поскольку «человечество ещё не готово». К чему только не готов – не понятно :-)))

Хаиму Эшеду 81 год. Он возглавлял программу космической безопасности Израиля почти 30 лет – с 1981 по 2010 годы, трижды становился лауреатом премии безопасности Израиля. Сейчас он профессор и заявляет, что достаточно уважаем в академических кругах, чтобы открыто говорить о том, за что пять лет назад его бы отправили в больницу. «Мне нечего терять. Я получил ученые степени и награды, меня уважают в зарубежных университетах».

Как считаете, есть ли здравое зерно? Или деменция?

Приятного времени суток