 

Мнение: Любопытное высказывание от экс-главы космической программы Израиля

10.12.2020, 20:36, Разное

Здравствуйте уважаемые.
Вот буквально сегодня наткнулся.
Об этом пишут Jerusalem Post и Yediot Aharonot.
Суть в чем:
Бывший глава израильской программы по космической безопасности генерал в отставке Хаим Эшед заявил, что пришельцы давно поддерживают контакт с землянами. И не просто поддерживают, но и активно сотрудничают.

По его словам, власти США и Израиля сотрудничают с пришельцами на протяжении многих лет: заключены некие соглашения для изучения «ткани вселенной», на Марсе есть подземные базы, где американские космонавты встречаются с представителями внеземных цивилизаций.
Эшед настаивает, что существование пришельцев держится в секрете, поскольку «человечество ещё не готово». К чему только не готов – не понятно :-)))
Хаиму Эшеду 81 год. Он возглавлял программу космической безопасности Израиля почти 30 лет – с 1981 по 2010 годы, трижды становился лауреатом премии безопасности Израиля. Сейчас он профессор и заявляет, что достаточно уважаем в академических кругах, чтобы открыто говорить о том, за что пять лет назад его бы отправили в больницу. «Мне нечего терять. Я получил ученые степени и награды, меня уважают в зарубежных университетах».
Как считаете, есть ли здравое зерно? Или деменция?
Приятного времени суток

Источник: Теория элит



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.12 / “Собака лает”: Макаревич рассказал о травле из-за непризнания Крыма

03.11 / Мужчина чуть не умер от аллергии на холод – клинический случай

30.07 / В Москве обстреляли безработного на Land Cruiser

12.08 / Таинственная смерть не менее таинственного туриста

21.09 / На конкурсе “Лидеры России. Политика” стартовал первый полуфинал

02.07 / В Сети появились изображения обновленного универсала Lada Largus

07.10 / Наталья Водянова, Антуан Арно, Джорджина Родригес и другие гости показа Louis Vuitton

19.07 / Стычки по привычке

26.06 / Мнение: Головокружение Путина

05.10 / Мнение: Третья сила?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска