Мнение: Голос Америки голосом Сапожника

10.12.2020, 20:34, Разное

Опять поучаствовал в “Голосе Америки” по скайпу. Вообще забавно, конечно, нынче устроено: сижу дома, мои слова и изображение переносятся в Штаты на другой конец земного шара – и уже как бы оттуда возвращаются обратно, но уже в американской передаче как бы от имени Америки.

Я там ближе к концу – на 30.30. Рассуждаю о Приднестровье – которое теперь, с выборами “враждебной Кремлю” президентши Молдавии Санду, как бы подвисает в воздухе (Санду уже потребовала вывода из Приднестровья, которое формально остается “территорией Молдавии”, российских войск). Ситуация та же, что и с Арменией, Донбассом, Сирией… Отовсюду, где мы на птичьих правах, нас рано или поздно (скорее рано) попросят.

Но уходить – говорю я там – нам, то есть Кремлю, очень не хочется. Причем не потому, что от пребывания не пойми где нам какая-то выгода – а потому что народ воспримет любой уход откуда бы то ни было как поражение. Даже из Приднестровья.