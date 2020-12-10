 

Мнение: Голос Америки голосом Сапожника

10.12.2020, 20:34, Разное

Опять поучаствовал в “Голосе Америки” по скайпу. Вообще забавно, конечно, нынче устроено: сижу дома, мои слова и изображение переносятся в Штаты на другой конец земного шара – и уже как бы оттуда возвращаются обратно, но уже в американской передаче как бы от имени Америки.

Я там ближе к концу – на 30.30. Рассуждаю о Приднестровье – которое теперь, с выборами “враждебной Кремлю” президентши Молдавии Санду, как бы подвисает в воздухе (Санду уже потребовала вывода из Приднестровья, которое формально остается “территорией Молдавии”, российских войск). Ситуация та же, что и с Арменией, Донбассом, Сирией… Отовсюду, где мы на птичьих правах, нас рано или поздно (скорее рано) попросят.

Но уходить – говорю я там – нам, то есть Кремлю, очень не хочется. Причем не потому, что от пребывания не пойми где нам какая-то выгода – а потому что народ воспримет любой уход откуда бы то ни было как поражение. Даже из Приднестровья.

Источник: Размышления вольного социолога



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.09 / Нервные механизмы расслабления включаются даже после поглаживания – исследование

11.08 / Следователь ФСБ запретил Ивану Сафронову звонки и свидания с родственниками

16.09 / Лукашенко отмахнулся от протестующих белорусов: Все это мифы

30.07 / Похудевшая на 30 кг Полина Гагарина испугала поклонников торчащими ребрами

06.08 / Личное: Он не хотел. Они погибли

26.10 / Политолог о разговоре Лукашенко с главой Госдепа: США полностью разочаровались в Тихановской

23.11 / Пресс-служба “Конкорда” опубликовала иск Пригожина к Шевченко и “Собеседнику”

10.12 / Вот и стало недоступным олимпийское кольцо

23.11 / Иван Охлобыстин отозвался на причащение своего друга Михаила Ефремова в колонии

22.07 / Как кошки и собаки «читают» человеческие мысли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска