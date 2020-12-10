 

Дисморфофобия — это серьёзно – Личное мнение

10.12.2020, 20:30, Разное

С ростом популярности соцсетей — особенно Инстаграма — у некоторых людей обострились психические расстройства. Одно из таких расстройств — дисморфофобия.


Фото: istockphoto.com

 Человек, страдающий дисморфофбией, не может принять свою внешность. Запущенная форма заболевания — это пожизненный билет в психушку.

Обсудим?

Выражаясь научным языком, дисморфофобия — это психическое расстройство, при котором человек чрезмерно тревожится по поводу изъянов (мнимых или настоящих) своей внешности.

С ростом популярности Инстаграма у многих это расстройство проснулось и сильно мешает им жить.

Люди, страдающие дисморфофобией, склонны к кардинальным изменениям внешности при помощи профессионалов.


 Фото: Соцсети

Они злоупотребляют фотошопом.

Неоказание больному дисморфофобией своевременной психиатрической помощи приводит к присоединению к его расстройству других заболеваний.


Фото: Соцсети

 Я ни в коем случае не утверждаю, что Ксения Бородина страдает дисморфофобией или каким-то другим душевным расстройством. Я не врач-психиатр: ставить подобные диагнозы — не в моей компетенции.

  Я просто спрошу вас: что, по-вашему, твориться в голове Ксении Бородиной, которая так любит фотошоп и так, на мой взгляд, не любит себя?

Источник: Лена Миро



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