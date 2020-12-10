Мнение: Письмо: “Электричество кончилось”

10.12.2020, 20:24, Разное

В этом письме пример ложного дисбаланса из-за страха старения у женщины.

У женщин как и у мужчин такое часто бывает. Им не хочется видеть, что они уже не так молоды и фактор времени неумолим. В силу этого стареющим мужчинам начинают активно нравиться молодые девушки, а стареющим женщинам молодые парни. Им кажется, что просто так поменялись их вкусы или что это просто объективно красивое и нравится всем. Но часто это слишком пристальное внимание к возрасту из-за которого n(ОЗ) связанное с молодостью тела становится слишком важным, даже если во всем остальном партнер не дотягивает.

mr75ronju

Добрый день,Эволюция. Благодарю вас за все ваши труды, которые читаю последние несколько месяцев. И книгу и блог. Хочу научиться быть хотя бы “не рыбой”.

(Хотя бы нерыбой он хочет стать. Предыдущий тоже хотел бы хотя бы. Хотя бы рапанами перестали быть для начала)

Надеюсь моё письмо сможет попасть на разбор. Много непонятных мне моментов в нём. Читал ваши статьи про мезальянс (разница в возрасте), смог увидеть много общего.

(Общего с чем увидела его Ученица?)

Мне в середине марта исполнится 27. “М” исполнилось летом 45. У неё есть 19-летняя дочь, которая живёт с отцом по месту учёбы в другом городе. 2 часа на самолёте. Сама М живёт в квартире бывшего мужа, разведены лет 15 как.

Я работаю с М в одной компании. Она логист, я же занимаюсь smm-продвижением этой компании и ещё веду один проект для себя. Познакомился с М 5 лет назад как раз на работе. Мы пересекаемся по рабочим вопросам 1 раз в месяц и не более. Она всегда отмечала мою внешность, как “смазливый мальчик”, было приятно, положил в шкатулку.

Знал, что не жената, но что есть мужчины. Неоднократно видел её то с одним, то с другим.

(Из-за короны равенства не видит разницы, жената женщина или замужем)

В начале карантина нас перевели на удалёнку (для меня ничего не изменилось в плане работы, а она стала работать из дома на телефоне). Списались однажды по рабочему моменту, пригласила зайти к ней. Заехал, пообщавшись я перевёл общение уже в другой формат. Общались про кино, музыку и предложил погулять – согласилась.

После гулянки предложила зайти на чай с кексом. Чай закончился пьяным сексом. В то время у меня была девушка с которой было секс-онли.

После секса с М мы не виделись около 2-х недель. И не общались. Думал, что я для неё приключение на одну ночь. Но скоро она начала писать, приглашала гулять. Удивлялся, не мог понять, для чего ей нужен парень, на 17 лет младше.

(Конечно он понял, что нужен для секса, но хотелось думать, что для чего-то еще)

Учитывая, с какими мужчинами она общается – мне до их статуса очень далеко.

Стали видеться, гулять, но чаще проводили время у неё дома из-за карантина. Инициативы было поровну, наверное. Я предлагал какой-то иной способ времяпрепровождения (на природу съездить, на великах, самокатах, на озеро), она же звала на бутылку вина, фильм, пирог и секс или просто поваляться в обнимку, пообщаться. Познакомила меня с несколькими своими подругами, я же стеснялся знакомить своё окружение с ней из-за возраста.

(Потом окажется, что СЗ ее плохо рефлексировал, а значит это был косяк. Надо хорошо осознавать, насколько человек вам важен)

Расстался с той девушкой, с которой было секс-онли. Думал что совесть грызёт, а по факту начал отказываться от многих вещей из-за М.

Так с М мы проводили всё лето. Регулярный секс, встречи, совместные ужины, гулянки. Она старалась порадовать меня то одним блюдом, то другим. Шкатулка ломится от этих блюд.

(Про шкатулку он второй раз пишет так, что понятно, что он не понимает значения этого слова)

Ни разу за это время мы не поднимали темы отношений. Кто мы друг другу? На секс-онли это не было похоже. Но мне было с ней хорошо. Я помогал ей с ремонтом, она помогала мне с моим проектом, как-то всё взаимно было. Родственникам М меня представляла, как друга. Подругам, как парня. Хотя родственники могли всё передать её бывшему мужу, может в этом дело.

Осенью, как только мы вышли на работу, стал от неё замечать претензии. От тебя не дождёшься комплимента, ты не искренне признаёшься мне в чувствах и всё в таком духе. “Я не ощущаю искренности иногда, когда ты меня целуешь”. Не знал как парировать, но отвечал из разряда – “Ты знаешь, как много значишь для меня и что я чувствую”. Один раз надоело и сказал “Знаешь, тебе угодить, посмотри сначала на своё общение” и ушёл спать – на утро от неё были извинения. Читал у вас, что это пика?

(При чем тут пика? С его стороны это были щипцы и скалка, в ответ на которые она подумала и решила, что надо сворачивать лавочку. Поэтому извинилась. И все ее претензии превратятся со временем в шары, поскольку и так были в целом в границах, просто он не рефлексировал ее значимость и ему казалось, что это наезды. Объясните, как так получается)

Со временем от неё я перестал ощущать влечение ко мне, тяги стало меньше, инициативы. Меня вновь посетили мысли о том, что возможно параллельно она ищет другого? Кого постарше и прокаченнее, нежели я. Вместо того, что бы тоже немного отдалиться или же дать ей побольше внимания, я начал устраивать сцены.

(Отдаление его ничего бы не дало, давать побольше внимания – может быть, но если бы он понимал, что ей надо. А он это явно не понимает. Сцены могли бы быть в границах, если бы он устраивал их по типу ревности минуса, а не плюса. Объясните ему разницу и расскажите, почему ревность минуса может разогревать отношения, пока у второй стороны есть запрос на сближение, и почему ревность плюса – наоборот)

Сцены ревности, непонимания от её холода, попытки выяснить отношения. На что она сначала отвечала, что не хочет расставаться, потом была речь про её усталость от отношений. И вот в таком режиме неделя “скучаю, приходи, нехватает мне тебя” / неделя “всё серое, нет мотивации, стесняюсь тебя на людях из-за возраста”. Я как-то привык, попарится недельку и отойдёт.

Секс был, предложение встреч были, инициатива куда-то поехать, сходить, чем-то вместе заняться была. Она звала, я звал. Не помню, что бы тут перекосы были большие. Всё портила моя ревность, которая проявлялась, когда видел у неё ВКонтакте парней, с которыми она беседовала, но их предложения встреч отшивала. Ищейка. Для меня было непонятно, почему она с кем-то новым общается, если у неё есть я. Корона? Грандиозность?

В конце октября ехали с ней с торгового центра. Увидел у неё пустоту в глазах. Она и раньше была, просто я только потом это понял. Раньше я её целовал и она отвечала охотно, а теперь чмокнула и отворачивалась. Раньше я её обнимал и она прижималась, а теперь отстранялась.

Понял, что больше кина не будет. Электричество кончилось. В такой тишине мы ехали минут 20 до её дома, доехали. В конце старался раскачать её разговорами, но не смог, ноль эмоций, да я и сам скис. Она чмокнула меня на прощание и молча вышла из машины. Я крикнул в догонку открыв дверь – “Я тебя чем-то обидел, что случилось? Давай обсудим?” Она помотала головой и всё.

Больше мы не списывались и не созванивались, хотя 1 раз виделись на работе через панорамное окно. Я был в соседнем кабинете и не стал заходить в её кабинет, сделал вид что не видел её.

Сразу ощутил нехватку её. Привык, прикипел. Энергии меньше стало для работы, проблемы начались в этой сфере. Понял, что связь прямая есть между её отсутствием в моей жизни и проблемами.

Я понимаю, что ей вряд ли со мной по пути, учитывая разницу в возрасте и её ухажёров со статусом. Один бизнесмен, второй солидный полковник. А может просто дело в том, что я слишком липко себя вёл. Но должна ведь быть причина такого резкого обрыва связи?

Вы писали о том, что резкого ничего не бывает и звон стоял наверное ещё в сентябре, но либо я глухой, либо могу видеть только сильные контрасты в поведении.

(Вроде он сам описал, сколько она ему претензий высказывала и как сурово он их отбивал, но теперь делает вид, что все было чудесно)

В истории точка наверное, она больше не писала. Но меня удивило, как быстро я смог вырастить размер и значимость её фигуры у себя в поле и как скоропостижно (в моём восприятии) закончилась наша история.

(Я много историй знаю, как женщины 40+ или даже 50+ посылали самоуверенных молодых парнишек и те потом долго сходили с ума. К сожалению чаще всего на женщинах такие короны, что они сами отлепиться не могут, но у этой наверное есть варианты и ей надоело отсутствие динамики. С другой стороны у них и правда нет будущего, ему нужно семью и детей, поэтому лучше закрыть свою хлеборезку и обратить внимание не девушку, с которой может быть нормальная динамика отношений)

Спасибо, что дочитали.