Мнение: Парад победителей?

10.12.2020, 20:16, Разное

В Баку прошел парад, посвященный окончанию конфликта в Нагорном Карабахе.

Азербайджан, конечно, имеет право отпраздновать освобождение своих территорий. Но парад принимал не только президент Азербайджана Ильхам Алиев. Рядом с ним на трибуне стоял и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

А перед президентами двух стран торжественным маршем прошли и турецкие военные.

А это придает параду несколько иной смысл. Выходит, что победа Азербайджана в войне за освобождение Нагорного Карабаха – это победа не только Азербайджана, но и Турции?