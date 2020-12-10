Мнение: Парад победителей?
10.12.2020, 20:16, Разное
В Баку прошел парад, посвященный окончанию конфликта в Нагорном Карабахе.
Азербайджан, конечно, имеет право отпраздновать освобождение своих территорий. Но парад принимал не только президент Азербайджана Ильхам Алиев. Рядом с ним на трибуне стоял и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
А перед президентами двух стран торжественным маршем прошли и турецкие военные.
А это придает параду несколько иной смысл. Выходит, что победа Азербайджана в войне за освобождение Нагорного Карабаха – это победа не только Азербайджана, но и Турции?
Источник: Ирек Муртазин
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