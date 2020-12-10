Мнение: Новые правила поведения на Twich

10.12.2020, 20:10, Разное

Стриминговая платформа Twich выпустила новые правила поведения.

Любителям толерантности понравится. В числе прочего запретили любую демонстрацию флага Конфедерации.

Компания Twitch объявила, что с 22 января 2021-го устанавливает новые правила общения на своей площадке и пополняет список запрещённых действий, за которые и зрители, и стримеры могут схлопотать наказание.

В блоге, посвящённом нововведениям, компания высказывается так:

Почему именно сейчас?

Мы знаем, что многие люди на Twitch (особенно женщины, члены сообщества LGBTQIA+, темнокожие, коренные индейцы и цветные) продолжают сталкиваться с непропорционально большим количеством угнетений и оскорблений в Сети, включая наш сервис. Это не только недопустимо, но и мешает развитию сообщества, которое мы пытаемся создавать на Twitch, а также в долгосрочной перспективе угрожает карьере тех, кто хочет заниматься стримингом. <…>

Мы составили новый список правил, чтобы наша позиция в отношении ненависти и угнетения была чётче и последовательнее. Она даст вам улучшенное представление о том, что допустимо и недопустимо на Twitch. Агрессивное поведение и угнетения были под запретом всегда, но мы добавили больше подробностей о том, что попадает в эти категории. Мы также добавили больше конкретных примеров, чтобы вы понимали, как правила применяются на практике.

Эти правила — кульминация многомесячного процесса, включающего обширные исследования нашего сообщества и консультации с индустриальными экспертами в различных областях, а также с Советом по безопасности. Мы опирались на рассмотрение предыдущих случаев, чтобы выявить крайности и возможности для разъяснений. Понимание того, как мы навязывали соблюдение правил в прошлом, помогло нам устранить часто встречающиеся конфузы и повысить качество решений.

Далее — примеры изменений в новых правилах поведения.

Считаются угнетением:

Заявления о том, что жертва хорошо задокументированной трагедии наживается на кризисе или врёт.

Подталкивания к DDoS-атакам, взломам, доксингу или сваттингу другого человека.

Проведение набегов в социальные сети другого человека со злыми намерениями.

Считаются разжиганием ненависти:Определённые комбинации смайликов, в которых есть проявления ненависти, даже если комбинация не сопровождается текстом.

Флаг Конфедерации за исторически сложившиеся ассоциации с рабством и идеями о превосходстве белых в США. По новым правилам флаг Конфедерации запрещено показывать в кадре.

Считаются проявлением домогательств на сексуальной почве:Неоднократное комментирование чьей-либо привлекательности, даже если вы считаете это позитивным высказыванием или комплиментом, — запрещается, если эти комментарии касаются человека, который ясно дал знать, что они нежелательны (например, если вас попросили прекратить, вы получили тайм-аут или бан).

Непристойные или откровенные комментарии о чьей-либо сексуальности или физической привлекательности. Для знаменитостей исключений делать не станут.

Отправка нежелательных ссылок на изображения или видео с обнажёнкой.

Кроме того, в новых правилах заметили ещё несколько чётко обозначенных ограничений:

Запрещены блэкфейсы и аналогичные оскорбительные изображения коричневокожих, желтокожих и краснокожих.

Запрещены изображения людей из защищённых групп, которые выставляют этих людей как жадных, слабоумных, неполноценных или грязных, а также сравнения с паразитами, вредителями или болезнями.

Запрещены мультфильмы, высмеивающие жертв преступлений на почве ненависти.

Запрещено отрицание геноцида или холокоста.

Запрещено преднамеренно неверное обращение по гендеру.

Запрещена поддержка терапии для изменения сексуальной ориентации.

Всё это (или почти всё) не одобрялось и ранее, но теперь Twitch добавляет множество конкретных примеров. Судить людей по новым правилам начнут с 22 января. Если кто-то попадёт под наказание, которого не должно быть по текущим правилам, то такое наказание можно обжаловать в обращении к службе поддержки.

https://stopgame.ru/newsdata/46021 – цинк

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