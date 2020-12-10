Ученые: Сыр может продлевать жизнь

10.12.2020, 20:04, Разное

Сыр является одним из первых продуктов, который научился готовить человек. Ученые выяснили, что он способен продлевать жизнь и предотвращать развитие многих заболеваний.

Сыр содержит множество витаминов и минеральных веществ, включая: фосфор, йод, магний, цинк, медь, селен, кальций. Добавление этого продукта в основной рацион способствует улучшению костной системы, регуляции обмена веществ, выработке энергии, стимуляции выработки коллагена. В сыре имеются такие незаменимые для организма аминокислоты, как лизин, метионин и триптофан.

Специалисты Техасского университета A&M, проанализировав результаты проведенных ранее исследований, пришли к интересному выводу. Оказалось, что благодаря регулярному потреблению сыра можно на 25% увеличить продолжительность жизни.

Как показали эксперименты с лабораторными грызунами, после ежедневного потребления пищи с добавлением сыра их срок жизнедеятельности увеличился на четверть, в отличие от животных контрольной группы, которые не употребляли молочный продукт совсем. К продлевающим жизнь сортам сыра эксперты отнесли пармезан, бри, чеддер, камамбер и другие. Несмотря на положительные свойства сыра, следует учитывать, что у продукта имеются и противопоказания. Людям с повышенным содержанием холестерина, атеросклерозом, повышенным давлением, язвой желудка, сердечными заболеваниями, гастритом лучше отказаться от продукта.