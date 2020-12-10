 

Депрессию у детей и подростков связали с риском смерти, травм и ряда болезней

10.12.2020, 20:02, Разное


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Ученые проанализировали данные о полутора миллионах жителей Швеции, родившихся в 1982-1996 годах. За участниками наблюдали с возраста пяти лет до 2013 года. У 37 тысяч из них была диагностирована депрессия в возрасте от пяти до 19 лет. На момент завершения исследования им было от 17 до 31 года.

Авторы исследования фокусировались на 69 различных патологиях. Оказалось, риск 66 из них увеличен у людей, которые страдали от депрессии в детском и подростковом возрасте. Среди них:

  • преждевременная смерть (в шесть раз),
  • сахарный диабет (в шесть раз),
  • болезни почек (в три раза),
  • вирусный гепатит (в шесть раз),
  • расстройства сна (в восемь раз),
  • самовредительство (в 14 раз).

У женщин на фоне депрессии чаще встречались травмы, болезни мочевыводящей и дыхательной систем. У мужчин – ожирение, болезни щитовидной железы, экзема.

По мнению ученых, их данные подчеркивают, что детям и подросткам, у которых диагностирована депрессия, нужна медицинская помощь. В том числе, им может быть полезен скрининг на ряд соматических и психических болезней.

Авторы исследования предполагают, что частично эти риски могут быть связаны с сопутствующими психиатрическими проблемами: злоупотреблением наркотическими веществами и тревожностью. Однако для лучшего понимания этого феномена требуются дальнейшие исследования.

«Нам нужно больше исследований, чтобы оценить причинную связь между депрессией и другими болезнями. Сейчас мы не можем сказать, ведет ли депрессия к увеличенному риску определенных болезней или существуют факторы, который увеличивают риск как депрессии, так и этих болезней», – сказала Марика Леоне (Marica Leone), ведущий автор исследования.



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