Мнение: Школьники не читают Дефо и Свифта, подростки в гостиницах и автомат-кроликовод

10.12.2020, 19:58, Разное

1. Школьный учитель жалуется, что дети игнорируют не только пропитанную духом болезни классическую литературу, но и приключенческие романы, и научную фантастику. Речь идёт о произведениях, которые упоминаются, но не являются обязательными в школьной программе:

https://zen.yandex.ru/media/newteacher/deti-ne-znaiut-kto-takoi-defo-i-chto-napisal-svift-5f6641bf4c07ce0604037ec3

– Слышали хотя бы про Робинзона Крузо?

– Слышали. Он вроде бы на острове жил.

Я начал рассказывать краткий сюжет, а дети слушали меня. Им было интересно.

– А Джонатан Свифт что написал?

– Сейчас в учебнике посмотрим.

– Нет, не нужно смотреть, “Путешествие Гулливера” он написал.

– Это он где к лилипутам попал?

– Ну да, а еще другие.

Напомнил им содержание первых двух путешествий, хотя сам читал в последний раз еще в прошлой жизни. Без подробностей рассказал, конечно, так как сам уже не всё помню.

***

Дети перестали читать. Время сейчас такое, что есть гораздо больше развлечений, которые будут поинтереснее чтения. Даже само выражение “читать ради удовольствия” сегодня звучит как-то диковато.

– Так ведь в параграфе аж восемь страниц! Это же много! – частенько говорят школьники.

Восемь страничек и это много. И это в старших классах. Честно говоря, я не могу перестроиться. Как-то всё это быстро произошло – читали, читали, читали, а потом, бац, и перестали читать. Когда это произошло? На стыке нулевых и десятых?

Библиотекарь в сельской библиотеке говорит, что сейчас к ней приходят только за книжками, которые нужны по программе. А выражение, типа, “Дайте мне “Три мушкетера””, или “А есть у вас “Таинственный остров”, она слышала много лет назад. Особенно от детей.

Собственно, всё очевидно. Игра в «Майнкрафт» с треском выигрывает детские симпатии как у «Робинзона», так и у «Таинственного острова». Интерактивный игровой мир даёт возможность примерить шкуру одиночки, которому необходимо выжить и развить технологии в необитаемой глуши. «Мордхау», «Короли-крестоносцы» и «Кредо убийцы» интереснее, чем рыцарские романы Вальтера Скотта или псевдоисторические книги Дюма.

«Три мушкетёра», «Путешествия Гулливера» и «Робинзон Крузо» – важные явления в истории мировой культуры, достойные хотя бы поверхностного изучения. Возможно, их стоит добавить в обязательную часть школьной программы, выкинув оттуда, например, унылую социалистическую пропаганду типа Максима Горького.

Кстати, важный моральный вопрос: что лучше, не читать «Робинзона» вовсе, или посмотреть десятиминутный видеоролик, снятый по сюжету «Робинзона»?

2. Читатели пишут:

С нового года для заселения в гостиницу несовершеннолетнего (до 18 лет) нужно оформить нотариальную доверенность. Так что если где пурга застала, а доверенности нет, ночуй на вокзале.

С 1 января 2021 года вступает в силу новая редакция “Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации”. Кто планирует отправить детей в поездку по России со школьным учителем, с бабушкой, со старшим братом, с крёстными, с тренером, или новой женой (и пользоваться гостиницей) — сначала к нотариусу.

Стоимость услуги у нотариуса установлена законом, 100 рублей. Но платить нужно 1200, т.к. дополнительно нотариус просит за услуги по подготовке текста ещё 1100 рублей. Вы сами дома напечатали правильный текст? Нотариус всё равно возьмёт 1200, но из них 1100 Вы сможете через суд получить назад через полтора года. Бесплатная справка за подписью и печатью директора школы или руководителя спортивной секции не годится.

Точная формулировка новых правил:

“Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних.

Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при условии предоставления нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них).”

Ссылка на текст закона:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_368292/cba4571932b5787fb3e3389985e18fa38e39ba24/

С одной стороны, я согласен, сидеть в очередях у нотариуса и дышать коронавирусом — дело нудное, а 1200 рублей лишними ни для кого не будут.

С другой стороны, полагаю, этот закон с нами временно. Давно уже разрабатываются планы по подключению всех гостиниц страны к единой системе, в которой будут в режиме реального времени регистрироваться все постояльцы, причём не только с их паспортами, но и с их фотографиями.

3. К вопросу о разведении кроликов в СССР. Читатели поделились историей из прошлого:

Про мясную ферму ничего не скажу. Но в “Технике молодёжи” в брежневские времена была статья про полностью автоматическую мини-ферму для выращивания кроликов на дачном участке. В ямах их много кто растил, но это очень жестокий способ.

Так вот, насколько я помню, из фанеры 1.5х1.5 сколачивался ящик 3х3 с внутренними камерами. Весь фокус заключался в наклонных полах. В каждой камере были отверстия — входное (меньшее) и выходное (побольше). Камеры соединялись этими лазами в цепочку сверху донизу. Подросший крол уже не влезал в верхнее маленькое отверстие и таким образом пролезал в следующую камеру, проталкивая с собой свои фекалии и корм из-за наклонного пола.

Конструкция отапливалась теплом самих животных. Матки сидели наверху в тепле в центре конструкции. Раз в неделю хозяин приезжал на дачу с мешком комбикорма и засыпал его сверху, а снизу ссыпал в этот же мешок порцию готовых кроликов. Ну и мешок навоза.

Чертежи автор был готов выслать. Судьба этого изобретения мне неизвестна.