Швец: Казалось, Харьков может готовиться существовать без Геннадия Адольфовича. Но прожив 20 лет “в духе Кернеса”, враз из этого состояния выйти нельзя

10.12.2020, 19:52, Новости дня

Во времена повсеместного торжества материализма в одной отдельно взятой стране существовала такая удивительная формулировка в партийно-пропагандистских документах: “в духе решений такого-то съезда или пленума”. Эти самые съезды и пленумы будто эманировали некий дух, который затем неприкаянно мыкался по советским просторам, пока не приходил черед нового духа, выпущенного в мир следующими партийными посиделками.

За те 10 лет, которые Геннадий Кернес занимает пост городского головы Харькова, и еще приблизительно столько же, когда он серьезно влиял на местную власть в другом качестве, хозяин Харькова эманировал столько своего духа, что, в общем, может запросто обходиться без материального присутствия в городе, чтобы все в нем продолжало развиваться исключительно в его духе.

В едином порыве слились в Харьковском горсовете “Блок Кернеса”, ОПЗЖ, “Слуга народа”, Партия Шария и флагман самых патриотичных патриотов “Европейская солидарность”, и почти единодушно, 73-мя голосами из 83-х, выбрали секретарем Игоря Терехова, правую руку мэра, как Геннадий Адольфович и просил из прекрасного далека.

Вдалеке мэр находится уже без малого три месяца, с 16 сентября, когда его увезли в Берлин на лечение. А на публике видели Кернеса аж на День города, 23 августа, когда он присутствовал на открытии фонтана, который построили на площади Свободы на месте памятника Ленину, но уже в День Независимости в запланированных мероприятиях поучаствовать не смог, здоровье не позволило. Таким образом, идет четвертый месяц управления Харьковом “в духе Кернеса”, причем значительная часть этого времени пришлась на избирательную кампанию, которую дух выиграл с разгромным счетом, как в личном зачете – 60,34%, так и в командном – 37 мандатов в горсовете.

О скором возвращении объявлялось неоднократно, еще до выборов, и уже после. Тот же Терехов обещал, что мэр вернется к присяге. Но вот не вернулся, и оказалось, в духе Кернеса, что без присяги можно запросто обойтись, как постановила председатель Харьковской городской территориальной избирательной комиссии Ольга Мозговая, ведь он ее уже однажды приносил. К чему эти лишние формальности?

В то же время очевидно, что со здоровьем у Геннадия Кернеса все обстоит очень нехорошо. Алексей Навальный, который пересекся с харьковским мэром в берлинской клинике “Шарите”, был выписан оттуда 22 сентября по истечении 32 дней, 24 из которых провел в реанимации после тяжелого отравления боевым отравляющим веществом. Российский оппозиционер продолжает восстановление, но он очень активен в информационном пространстве, его много. Кернеса крайне мало. Видимо, сочетание последствий покушения в апреле 2014 года с коронавирусной атакой вызвало тяжелое поражение организма. Еще 2 октября друг Кернеса Павел Фукс сообщал, что COVID-19 побежден, но двух месяцев с тех пор не хватило, чтобы привести мэра в сколько-нибудь рабочее состояние.

Казалось бы, все это указывает на то, что городу неплохо бы готовиться к существованию без Геннадия Адольфовича во главе. В идеале, конечно, лучше бы Харьков всерьез, по-настоящему готовился к этому и при активно действовавшем Кернесе, не разводя бессильно руки при самой отчаянно смелой мысли создать ему конкуренцию. Но сейчас-то, казалось бы, можно? А нельзя. Потому что если прожить 20 лет в духе Кернеса, то враз из этого состояния выйти нельзя. Нет тех мышц, которые нужны для самостоятельного движения, они давно атрофированы, как атрофированы другие важные качества и чувства, в том числе чувство собственного достоинства. Когда и как из Харькова выветрится дух Кернеса, не знает никто. Город поставил над собой жестокий и поучительный эксперимент. Зато ведь парки, да?

А пока все продолжают ждать, когда он вернется, немощный и всемогущий.

Источник: “Слово и дело”

Опубликовано с личного разрешения автора