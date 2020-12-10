В Минобороны заявили, что не имеют вакансий “соответствующих уровню амбиций” Бутусова

10.12.2020, 19:52, Новости дня

Идея взять на работу в Министерство обороны Украины главного редактора издания “Цензор. НЕТ” Юрия Бутусова была искренней, заверили в оборонном ведомстве 10 декабря.

“Искренняя идея приобщить Юрия Бутусова к работе в рамках Министерства обороны не предусматривала предложения ему должности заместителя, первого заместителя, министра обороны. Для подобной быстрой карьеры должны быть соответствующие профессиональные основания, которые, по оценке кадрового органа МОУ, у кандидата Бутусова пока отсутствуют”, – сказано в заявлении, опубликованном в Facebook.

В Минобороны отметили, что сегодня журналист посетил ведомство.

“По результатам беседы с уважаемым журналистом кадровые службы вынуждены сообщить об отсутствии вакансий, соответствующих уровню его амбиций, которые сейчас превышают его уровень необходимых компетенций”, – добавили в Минобороны.

8 декабря Министерство обороны Украины предложило Бутусову “занять одну из министерских позиций”. В ведомстве отметили, что он – “один из самых бескомпромиссных экспертов по Минобороны”.

Бутусов ответил, что принимает предложение ведомства, обнародовал программу из 12 пунктов “для спасения ситуации в Минобороны” и сказал, что поскольку все должности директоров департаментов по закону могут быть заняты исключительно на конкурсной основе, Минобороны не может ему гарантировать какую-либо из этих должностей.

“Иначе это будет в чистом виде коррупция. Таким образом, для занятия должностей гражданскими лицами, которые влияют на принятие решений, на данный момент открыты только должности министра и заместителей министра”, – добавил он.

Позже журналист заявил, что Минобороны перестало выходить на связь, а министерство обвинило Бутусова в том, что он “сознательном вводит общественность в заблуждение в вопросе отсутствия контакта с представителями департамента кадровой политики Минобороны”.

После собеседования оборонное ведомство заявило, что процедура назначения на должности в министерстве не может быть пересмотрена.

“Порядок назначения на должности не предусматривает исключений ни для людей, которые считают, что министр обороны может назначать “министра обороны”, ни для авторов чудесных “программ”, в которых советы космического масштаба граничат с космического масштаба некомпетентностью, ни для людей с “комплексом Наполеона”. Тем не менее, вполне возможно, это все еще лишь недоразумение, вызванное волной эмоций. Выражаем надежду, что в случае принятия Юрием Бутусовым предложений в соответствии с уровнем нынешней компетенции, его способности позволят быстро приобрести профессионализма, сделать карьеру и продвинуться на высшие должности в МОУ”, – резюмировали в ведомстве.

https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/3693959373999874