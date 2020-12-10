Трамп объявил о договоренности Израиля и Марокко установить дипотношения

10.12.2020, 19:46, Новости дня

Израиль и Марокко договорились об установлении дипломатических отношений, сообщил президент США Дональд Трамп.

«Очередной исторический прорыв. Наши большие друзья – Израиль и Марокко – договорились о полноценных дипломатических отношениях. Огромное достижение для мира на Ближнем Востоке». Других подробностей американский лидер не привел», – написал Трамп в Twitter.

В мае премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале реализации «Сделки века» – совместного с США плана, подразумевающего аннексию «исконно израильских земель», изгнание оттуда палестинцев и завершение палестино-израильского конфликта. После этого президент Палестины Махмуд Аббас объявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и Соединенными Штатами. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о предложенной Вашингтоном «сделке века».