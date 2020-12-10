В России введут штраф за больное горло

10.12.2020, 19:37, Разное

За минувшую неделю по рекомендации спикера Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусной инфекции в Москве доктора Александра Мясникова было предложено ввести штраф за наличие больного горла у жителей России. Предложенную инициативу рассмотрели депутаты Государственной думы и приняли законопроект, регламентирующий деятельность силовых структур.

Доктор Мясников предложил штрафовать людей с больным горлом, поскольку считает, что данная процедура поможет ужесточить контроль и режим самоизоляции граждан в период пандемии. Так, люди, имеющие симптомы больного горла, могут быть остановлены на улице или в транспорте силовыми структурами случайным образом, и если после осмотра будет выявлено наличие больного горла у человека, ему будет выписан штраф в размере 5 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма штрафа возрастает до 10 тысяч, а в дальнейшем может быть заменена на 70 часов исправительных работ.

«Число заболеваний на территории России неуклонно растет, нам следует ужесточить нормы контроля над распространением коронавирусной инфекции. Теперь люди, имеющие симптомы больного горла, а по факту вероятно уже заболевшие COVID-19, задумаются перед тем, как захотят нарушить режим самоизоляции», — пояснил доктор Мясников.