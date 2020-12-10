Мнение: Ложный дисбаланс

10.12.2020, 19:34, Разное

Ложный дисбаланс я недавно упоминала.

“Ложный” – в данном случае не значит иллюзорный.

Это значит, что фигура одного вырастает (а фигура другого сильно отстает) из-за каких-то внешних обстоятельств поля, например, тикающих часиков второго. Это дает большой аванс одной фигуре, но чаще всего временный, такой дисбаланс может перевернуться быстрей и внезапней чем обычный дисбаланс, не ложный. А человек, в чью пользу дисбаланс, может этим неверно воспользоваться. Например, накормит свою корону и сложит в шкатулку, и будет всю жизнь свою корону этим кормить, не давая себе воспринимать свою ОЗ адекватно.

Я привела два примера ложного дисбаланса из-за тикающих часиков.

В одном случае молодые парни торопятся побыстрей “завести девушку”, особенно когда у приятелей-ровесников был такой опыт. Они чувствуют себя неполноценными из-за того, что до сих пор девственники. Им кажется, что происходит что-то страшное, они никогда не смогут это компенсировать и наверстать, это останется позорным фактом, что у них до 20 лет не было девушки и тем более, если они еще старше. Это становится предметом шуток и издевок их приятелей, хотя не могло бы стать, если бы они поменьше откровенничали и никто не знал, что происходит или не происходит в их интимной жизни. Лучше учиться держать рот на замке, особенно по части тех моментов, которые могут стать вашей уязвимостью: не жаловаться, не плакаться и поменьше откровенничать об интимных вещах.

Тем не менее молодые парни, неопытные и неуклюжие, стеснительные и неуверенные по части отношений с девушками, действительно часто попадают в ложный дисбаланс. Они влюбляются в каких-то симпатичных девчонок, нередко ничего особенного из себя не представляющих, бегают за ними, не понимая или не принимая отказы, иногда позорятся публично, иногда переживают страдания тихо, а девчонки совершенно напрасно кормят этим корону. Если такие парни взрослеют и многого добиваются, девчонки почему-то относят их к списку своих кавалеров, хотя бегали за ними не эти взрослые успешные мужчины, а те неловкие и неопытные парнишки.

Часто матери девчонок и особенно бабушки советуют обратить внимание вот на таких мальчишек, не самых ярких в плане имиджа, не самых дерзких и сексапильных, но положительных и влюбленных, нормально учащихся и из хорошей семьи. Многие девчонки морщатся и влюбляются в хулиганов. Можно без преувеличения сказать, что те девушки (без корон), которые сумели обратить внимание на гадких утят, получают в мужья лебедей, как мужей-генералов получают те, кто вышли замуж за лейтенантов. Я иногда читаю письма матерей, которые спрашивают, как объяснить молоденькой и симпатичной дочке, что хороших мужиков разбирают щенками и надо искать себе мужа среди породистых щенков, даже если те выглядят неуклюже и комично как все щенки. Большинству девушек это никак не объяснить. Им хочется кормить корону и влюблять в себя тех, в кого влюблены другие девчонки, самых опасных, самых модных, самых оторванных, а из них редко получается что-то дельное. Более скромные девушки используют этот аванс и ложный дисбаланс в свою пользу. В тридцать лет такие девушки имеют не только успешных и любящих мужей, но их мужья становятся еще и красивы, и сексапильны, и им завидуют другие женщины.

Если вам пока 20+ и до 30 еще есть время, обратите внимание на мальчишек-ровесников или чуть моложе, которые хорошо учились, имеют здоровые амбиции и перспективы в работе, талант и хорошую семью, но не умеют одеваться и немного занудны в общении, зато пишут вам регулярно и приглашают гулять. Возможно это тот самый ваш шанс, которого позже не будет.

Второй распространенный случай ложного дисбаланса из-за тикающих часиков – это когда яркая и умная девушка 30+ или даже 35+ из-за тикающих часиков стремительно и бурно влюбляется в мужчину с ОЗ меньше. Он может быть ровесник ее, только что после развода, или моложе ее лет на пять, поэтому о браке с ней не думает. Он хотел бы оставаться в секс-онли или в свободных отношениях с ней, а ее это не устраивает, ей нужен муж. Он чувствует себя плюсом в дисбалансе, смотрит на ее скептично и придирчиво, хотя не будь ее тикающих часиков и паровоза, разница ОЗ была бы ему очевидна и он был бы влюблен.

Иногда такие женщины разрывают отношения, чтобы не терять время, или выходят замуж за других, иногда доводят дисбаланс до острой фазы и дефолта, а бывшие плюсы так и остаются в уверенности, что их очень любили и до сих пор любят, и отмеряют свою планку вот по таким женщинам. Надо ли говорить, что такие женщины вне ситуации тикающих часиков им не светят? Их и женщины с ОЗ меньше не любят. Так мужчины теряют шанс использовать ложный дисбаланс для удачной женитьбы и иногда на года зависают в незакрытом гештальте с той женщиной и не могут снять корону Сокровища, которую раскормили благодаря тому дисбалансу.

Конечно, даже если вы использовали ложный дисбаланс как аванс, то есть трезво оценили себя и скромно поняли, что это вам подарок, вы не должны почивать на лаврах. Дисбаланс этот потому и называется ложным, что аванс придется отработать. Настоящий дисбаланс, как правило, получается из-за мезальянса, и в плюсе те, у кого ОЗ больше, у кого лучше имидж, больше денег, прочней внутренние и внешние опоры. А в случае ложного дисбаланса имеет значение какой-то временный фактор, перевешивающий мезальянс. И когда этот фактор исчерпает себя, мезальянс начнет работать на перевертыш дисбаланса.

Так, например, неуклюжий и застенчивый отличник женился на самой симпатичной однокурснице-троечнице и был в минусе, и был счастлив, что она согласилась, и считал ее большим призом. Но потом он повзрослел, стал зарабатывать большие деньги, ходить в спортзал, менять машины и костюмы, на него открыв рот смотрят самые красивые женщины, а его жена так и осталась симпатичной троечницей, еще и постарела. В этом случае даже двое любимых детей не помешают дисбалансу перевернуться. Его жена тоже должна кем-то стать, а не почивать на лаврах своего ложного дисбаланса. Конечно любовь ее мужа частично кристаллизуется из-за брака и общих детей, но если разрыв по ОЗ будет слишком большим, ситуация станет опасной. Как из-за короны можно не увидеть аванс и не использовать его, так из-за той же короны можно присвоить этот аванс и не выплачивать его годами и погореть.

Мужчина, который женился на женщине с ОЗ больше из-за ее тикающих часиков и получил прекрасную жену, не должен лежать на диване и думать, что ребенок и брак их связали навсегда. Женщина уже родила и даже немного подрастила младенца. Теперь она может критически взглянуть на мужа с ОЗ меньше. Когда-то она влюбилась, в том числе из-за того, что ее часики тикали, а теперь они не тикают и она может смотреть на него трезво. Конечно общий ребенок – это кристаллизация СЗ, но большой мезальянс (разница ОЗ) разрушает любую кристаллизацию, помните об этом. Как и острый дефолт. Месяц скандалов и от кристаллизованной СЗ может ничего не остаться. А скандалы всегда возникают, если меньший по ОЗ отрицает мезальянс в своей короне, ничего не делает и требует относиться к нему так же как в начале отношений, когда был ложный дисбаланс.

Вот чем опасен ложный дисбаланс, вот почему на него надо обращать внимание, хотя бояться его не нужно, а если он в вашу пользу, его можно использовать как аванс, но ни в коем случае не присваивать этот аванс, не причислять к своей ОЗ и не кормить им свою корону.

Очень важно не путать ложный дисбаланс со всеядностью. Некоторые думают, что молодые парни всеядны и им все равно, с кем встречаться, как и женщины с громко тикающими часиками, которым все равно за кого замуж и рожать. Нет, ложный дисбаланс, это другое. Парень может быть и готов потенциально влюбиться в любую симпатичную девушку, но когда он уже влюбился в одну, он мечтает именно о Ней, о той самой, и она может быть уверена в эксклюзивности его чувства. Как легко он забудет ее и влюбится в другую, если она ему откажет, зависит от гибкости его фокуса и от возможностей его локуса. Он может и годами виснуть в одном гештальте и оплакивать несостоявшуюся любовь. Так же и женщина с тикающими часиками. Если она уже влюбилась в мужчину, пусть даже это самый ложный дисбаланс, его фигура в ее поле велика, она хочет именно его, а не любого другого. Люди с тикающими часиками не всеядны, иначе бы они легко переключались на более доступных и не было бы никакого ложного дисбаланса.

Сейчас два мужских письма покажу с описанием ложного дисбаланса.

А вам пока вот такой сложный вопрос.

Попробуйте описать другие случаи ложного дисбаланса, не связанные с тикающими часиками.