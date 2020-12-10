Подсчитана естественная убыль населения РФ в 2020 году

10.12.2020, 19:26, Новости дня

Естественная убыль населения РФ в январе-октябре 2020 года составила почти 468 тыс. человек, это следует из опубликованных Росстатом в четверг данных.

Число умерших за январь-октябрь 2020 года составило 1,661 млн человек и выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10%, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные ведомства. В январе-октябре 2019 года число умерших составило 1,51 млн человек.

Рождаемость в РФ за десять месяцев 2020 года снизилась на 4,6% в годовом выражении. В январе-октябре 2020 года в РФ родилось 1,193 млн младенцев против 1,25 млн годом ранее.

Таким образом, естественная убыль населения в РФ в январе-октябре 2020 года составила почти 468 тыс. человек (годом ранее – 259,6 тыс. человек).

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что российское руководство не скрывает статистику смертности пациентов с коронавирусом и постоянно ее обновляет.