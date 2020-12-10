 

В РФ сократилась младенческая смертность

10.12.2020, 19:26, Новости дня

Младенческая смертность (дети до одного года) в октябре снизилась по сравнению с октябрем 2019 года на 17,2%, а по сравнению с сентябрем 2020 года младенческая смертность в октябре снизилась на 36 детских смертей, свидетельствуют данные Росстата.

Наибольшее снижение младенческой смертности показали: Республика Алтай (на 87,5%, с восьми смертей младенцев в октябре 2019 года до одной смерти в октябре 2020 года), Камчатка (снижение на 80%, с пяти младенческих смертей в октябре 2019 года до одной в октябре 2020 года), Саратовская область (снижение на 73,3%, с 15 до четырех за аналогичный период), Приморский край (на 71,4%, с 14 до четырех).

Между тем в 29 регионах младенческая смертность выросла. Наибольший рост отмечен в Ленинградской области, в Хабаровском крае, в Орловской области и Карелии.

В абсолютных величинах наибольший прирост младенческой смертности в Дагестане – с 25 младенческих смертей в октябре 2019 года до 36 в октябре 2020 года. В семи регионах младенческая смертность в октябре 2020 года не зафиксирована.

Ранее сообщалось, что в РФ впервые с начала 2020 года зафиксирован прирост рождаемости: в сентябре родились 130,4 тыс. младенцев, это больше показателя за сентябрь 2019 года.



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