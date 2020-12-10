Мнение: Институционализация конфликта

10.12.2020, 19:22, Разное

Раскол США институционализируется. "Закоперщиком" выступил Техас со своим иском против четырех спорных штатов, к иску Техаса уже присоединились 17 штатов, а вообще-то говоря, Трамп победил даже по текущим данным в 25 штатах, и оставшиеся восемь могут присоединиться к иску буквально в любой момент. Верховный суд намерен рассмотреть иск в ближайшее время, так как его уже не остается – через три дня пройдут голосования выборщиков. Впрочем, исковые требования таковы, что Верховный суд может вынести решение и после 14 декабря, и если иск будет удовлетворен, то итоги голосования выборщиков в четырех спорных штатах могут быть отменены, а коллегии выборщиков дисквалифицированы, что полностью изменит итоговый баланс.

Но это решение еще не состоялось, а потому его можно рассматривать лишь как гипотетическое. Однако половина штатов, фактически не признающие победу Байдена – это уже не просто уличные выступления реднеков-трампистов. Это позиция системного американского истеблишмента, что делает происходящее совершенно иным, чем ранее.

Проблема, как видится, в том, что раскол на уровне штатов означает: любые итоги неизбежно будут встречены протестом. Или с одной стороны, или с другой. А значит – снова возникает угроза радикальных сценариев: сецессии, уличного насилия или даже скатывания в гражданскую войну. Она, конечно, может иметь разный вид и не обязательно повторит сюжет предыдущей гражданской, но по сути силовой сценарий подразумевает борьбу до победы. Победа, как известно – это положение, которое хотя бы одна из сторон конфликта считает лучшей для себя, чем довоенное. В данном случае победа будет означать силовое навязывание своего проекта будущего Америки проигравшей стороне. Вопрос стратегический и концептуальный, а потому компромиссов по нему не предвидится.