 

В гостях у Карли Клосс и Джошуа Кушнера: экскурсия по новой вилле пары в Майами

10.12.2020, 19:20, Разное

Бывший “ангел” Victoria’s Secret Карли Клосс и ее муж, бизнесмен Джошуа Кушнер, вовсю готовятся к рождению первенца: модель подтвердила свою беременность месяц назад. Семейное гнездышко супруги будут вить на новом месте.

Дом мечты – а точнее поместье площадью 2300 квадратных метров – нашелся в Майами Бич в престижном районе North Bay Road. Как сообщают инсайдеры, раньше резиденция принадлежала известному отельеру Киту Менину. Интересно, что, когда Менин приобретал эту недвижимость в августе 2019 года, ему пришлось заплатить за нее “всего” около 14 миллионов долларов. Таким образом, продав чете Кушнер-Клосс резиденцию этим летом за 23,5 миллионов долларов, Кит окупил свои расходы с лихвой.

Итак, в центре находится построенная в 2009 году двухэтажная вилла площадью 1300 квадратных метров. Восемь спален, 10 ванных комнат, главная и летняя кухни, домашний офис, гимнастический зал, столовая, которая также выполняет роль конференц-зала, – практически во всех помещениях особняка окна в пол, чтобы максимально открыть вид на залив Бискейн. Карли и Джошуа не стали менять мебель и отделку после прежних хозяев: естественные оттенки дерева и белого мрамора идеально сочетаются с белым цветом стен.

Есть здесь также винный погреб и просторный стильный бассейн, снимком которого новая хозяйка уже успела похвастаться в своем Instagram-аккаунте.

Кстати, всего в 10 минутах езды от поместья будут жить старший брат Джошуа Джаред и его жена Иванка Трамп с тремя детьми: они вот-вот заключат сделку на покупку участка земли на острове Индиан Крик.



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