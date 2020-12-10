Мнение: “Киберпанк 2077”. Первые впечатления

10.12.2020, 19:18, Разное

Приобщился к великому и ужасному "Киберпанк 2077". Игра получилась "оверхайповая". Одних предзаказов у нее оказалось более 8 млн. копий проданных еще до релиза. Для сравнения "Witcher 3" как одна из лучших игр десятилетия продался за год после релиза тиражом в 10 млн. копий. А тут 8 еще до старта.

В Стиме она в первый же час установила рекорд для одиночных игр, с более чем 1 млн. онлайна спустя менее час после запуска. И содержание в целом не подкачало. Это действительно оказалась годная ролевая игра (да, именно ролевая игра) в открытом мире антиутопического будущего. Главная ценность проекта, это огромный детализированный город и достаточно аутентичный социум, который с одной стороны формирует декорации для сюжета, но выглядит весьма живым и интересным.

Я с первоисточником знаком слабо, поэтому изучать этот мир, весьма интересно. В нем кстати продолжает существовать СССР вместе с КПСС и это упоминается в местном лоре. В СССР будущего, например, тоже не очень хорошо с люксовыми машинами и машинами для всей семьи, но как уверяет игра, нет ничего лучше советских армейских грузовиков, которые могут ездить по любому бездорожью под пение "Интернационала". Но это все скорее антураж.



СССР и в будущем более здоровое и справедливое общество.

События происходят в городе Найт-Сити, который расположен на побережье Калифорнии в рамках деградировавших США, от которых отделился Техас, а власть уже прочно принадлежит крупным корпорациям. Генеральная сюжетная линия достаточно линейная по началу (хотя методы разрешения ситуаций варьируются – и эта вариативность радует – сразу возникает желание узнать, а что было бы при других вариантах действий), стартует с одной из трех предысторий, где определяется прошлое протагониста – он может начинать либо изгоем из сельской местности в Калифорнии, либо мелким гопником с самого дна города, либо же агентом корпоративной разведки, жизнь которого проходит в возвышающихся над мегаполисом башнях, где решаются вопросы контроля над политикой и жизнью общества в глобальном масштабе. Этот мир еще более жесток и безжалостен, нежели мир городского дна. Да и в целом, пересечение этих миров служит отличной иллюстрацией печальных итогов "расправления плеч капиталистическими атлантами". Выбранное прошлое оказывает определенное влияние на диалоги и возможности, а также стиль поведения в некоторых ситуациях. Например, если вы работали в одной из корпораций, то в диалогах с представителями вашей социальной прослойки, у вас будут уникальные варианты диалога основанные на вашем жизненном опыте в общении такими же рабами корпораций.

Сам сюжет судя по структуре очень большой и пока трудно сказать, насколько он хорош, но постановка прямо таки очень радует. Это именно что хорошая кинематография происходящего, чему способствует вид от первого лица. Полет из корпоративной башни между небоскребами, просто жирная отсылка на "Бегущий по лезвию".

Персонажи в основном весьма живые и интересные, хотя в некоторых можно найти определенные жанровые клише, не говоря уже о различных отсылках, пасхалках и оммажах, которые постоянно вызывают в памяти различные образчики жанра.

Графика в игре может быть и не самая топовая, но арт-дизайн просто великолепный – город интересно просто рассматривать. В него было вложено просто титаническое количество ручного труда. Возьмите город из Deus Ex и умножьте его размеры и детализацию на 10 или на 20.

Лицевая анимация на хорошем уровне, хотя отдельные баги встречаются. Да и вообще, игра пока что несколько сыровата и различные мелкие ошибки попадаются – их конечно поправят патчами, но как представляется, еще 1-2 месяца полировки игре бы явно не помешали. Но в любом случае, погружаться в историю можно уже сейчас.

У меня нет карточки с RTX, так что без новомодных технологий, на уже старенькой 1080 все шло на ультра-настройках.

В "Киберпанк 2077" просто шикарный звук и музыка. Окончательно в этом убеждаешься после посещения ночного клуба "Посмертие". Напомнило ночной клуб на станции "Омега" в "Mass Effect 2".

В игре очень развитая система развития персонажа – тут тебе и стандартные характеристики, и перки, и киберимпланты, и умения прокачиваемые как в серии TES. В общем, там на десятки часов прогрессии.

Боевка представляет из себя своеобразный шутер аля Fallout 4. В целом, привычная. Физика машин местами хромает, хотя поездка по городу с видом от первого лица и включенным радио неимоверно доставляет.

Стоит отметить русскую озвучку. В ней много слэнга и мата. Впрочем, учитывая, что речь идет о представителях криминального мира, полиции и корпораций, это выглядит достаточно аутентично. Да, к определенным персонажам есть вопросы по озвучке, но в целом, вполне пристойно. Кому не понравится, можно включать оригинальную английскую озвучку и русские субтитры. Когда в начале одной из сюжетных арок герой может ответить "Никак вы блядь не научитесь", сразу вспомнился Всеволод Кузнецов.

Да и в целом, эта игра 18+ – тут есть все – мат, обнаженка, расчлененка, наркотики, алкоголь и т.д. и т.п. Ну и герои ведут себя в основном как взрослые люди, в результате чего большая часть диалогов выглядит как диалог двух почти обычных людей.

И да, в игре есть суровоый харрасмент – на выбор предлагается 2 вида пениса и лишь одна вагина. Снова белые цисгендерные твари что-то замышляют.

По первым часам – отличная история, густая атмосфера киберпанка с налетом пост-апокалипсиса, невероятно детализированный город, Да и в целом, от игры остается то же приятное послевкусие, что и от "Witcher 3". После нескольких часов в "Киберпанке", он отбивает каждый потраченный на него рубль.

На вид, как минимум лучшая игра 2020-го года. Многолетнее ожидание того стоило и поляки смогли не обделаться. Игра безусловно задаст новые стандарты для жанра в целом. Если вы поклонник киберпанка, проходить мимо было бы большой ошибкой.

Как пройду сюжет, сделаю более полное мнение по итогам всей этой киберпанковой истории.