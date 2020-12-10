В Петербурге ремонтник обезвредил напавшего на него мужчину с оружием

10.12.2020, 19:14, Разное

Днем 10 декабря в помещение ремонтной мастерской на проспекте Космонавтов в Московском районе Санкт-Петербурга зашел мужчина с оружием в руках, передает Пятый канал. Он выстрелил в потолок и потребовал у сотрудника заведения денег. Тот не стал выполнять требований грабителя, за что был ранен. Получив пулю, мужчина вышел из-за стойки, скрутил агрессора, заставил его разрядить свое оружие, после чего выгнал из мастерской. Произошедшее попало на видео. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.