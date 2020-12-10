Под Москвой задержан последний причастный к убийству пожилого мужчины бандит

10.12.2020, 19:14, Разное

В конце октября в деревне Ефимоново в городском округе Истра Московской области вооруженные бандиты проникли на придомовую территорию местного жителя. Увидев злоумышленников тот стал стрелять из травматического пистолета. Те открыли огонь из ружья и пистолета, смертельно ранив пожилого мужчину.

Следствие установило, что к нападению были причастны шестеро человек. Задержания происходили в разных областях страны. Наконец шестого злоумышленника также удалось поймать, передает сайт “Подмосковье сегодня”. Проверяется причастность банды к совершению аналогичных преступлений.