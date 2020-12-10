 

Facebook восстановил работу после технического сбоя

10.12.2020, 19:00, Новости дня

В работе мессенджера Facebook 10 декабря произошел технический сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownDetector.

50% пользователи жаловались на невозможность отправить сообщение, 30% – на невозможность подключиться к мессенджеру, еще 18% – на возможность залогиниться.

Скриншот: downdetector.com

Больше всего на работу сервиса жаловали во Франции, Великобритании и Польше. В Украине о сбоях не сообщается.

Скриншот: downdetector.com
Также в нескольких странах наблюдались проблемы в работе самого Facebook и Instagram.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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