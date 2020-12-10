 

“Мне сразу дали понять, что заинтересовались конкретно мной”. Цимбалюк рассказал, почему принял приглашение сняться в клипе российской группы

10.12.2020, 19:00, Новости дня

Украинский актер Тарас Цимбалюк в интервью “Обозревателю” заявил, что когда получил приглашение сняться в клипе российской группы “Ленинград”, у него не возникло сомнений в том, стоит ли соглашаться.

“Сомнений из-за того, что “Ленинград” – группа из России, совсем не было. Слишком много в наше время проводится параллелей между политикой и искусством. Думаю, это совершенно разные вещи. Более того, сейчас есть тенденция, что в Киеве снимают клипы известные исполнители и коллективы – Майли Сайрус, Stromae, Hozier. Не понимаю, почему “Ленинград” вызывает такой резонанс? Это же круто, что клип российской группы – Made in Ukraine”, – заявил он.

Цимбалюк предположил, что его пригласили сняться в ролике благодаря участию в шоу “Танцы со звездами” на канале “1+1”.

“Думаю, как раз проект сыграл не последнюю роль. Я записал пробы, хотя мне сразу дали понять, что заинтересовались конкретно мной”, – сообщил актер.

Комментируя съемочный процесс, Цимбалюк сообщил, что все было снято качественно.

“Клипы “Ленинграда” – это мини-фильмы, было интересно и полезно как для актера стать частью этого”, – резюмировал он.

Цимбалюк родился в 1989 году в городе Корсунь-Шевченковский. Он известен по ролям в фильме “Черный ворон”, сериалах “Крепостная” и “Поймать Кайдаша”.

Премьера шоу “Танцы со звездами 7” состоялась 30 августа. Цимбалюк покинул проект после шестого эфира.

Премьера клипа группы “Лениград” с участием Цимбалюка состоялась 7 декабря. Цимбалюк, анонсируя видео, заявил на своей странице в Instagram, что был рад стать частью провокационного ролика.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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