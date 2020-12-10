Подборка Россия – Украина

10.12.2020, 18:58, Разное

Россия — Кабулу: Ремонт Ми-17В-5 украинскими компаниями чреват катастрофой

9 декабря 2020

Иллюстрация: ariananews.af

Ремонт украинскими компаниями российских вертолетов Ми-17В-5, эксплуатируемых в Афганистане, ставит под угрозу жизни американских и афганских солдат. Об этом предупредили в компании «Вертолеты России», передает Ariana News.

«В связи с полученной информацией о поступлении двух вертолетов Ми-17В-5 ВВС Афганистана на украинские авиаремонтные предприятия „Мотор Сич“ (г. Запорожье) и „Авиакон“ (г. Конотоп) для прохождения нелегитимного капитального ремонта, холдинг „Вертолеты России“ снимает с себя ответственность за дальнейшую безопасную эксплуатацию указанных вертолетов и имеет все основания для отказа в оказании услуг, связанных с сопровождением эксплуатации данных машин», — сказано в заявлении компании.

Как пояснили в российском холдинге, капитальный ремонт Ми-17В-5 будет выполнен на предприятиях, не освоивших ремонт данного типа вертолета, поскольку актуализированная ремонтно-конструкторская документация для Ми-17В-5, а также запасные части и ремонтно-групповые комплекты в адрес этих авиаремонтных предприятий не поставлялись.

«Данный ремонт следует считать нелегитимным, поскольку он будет выполнен без участия и контроля со стороны разработчика (АО „НЦВ Миль и Камов“) и производителя (АО „КВЗ“) данного типа вертолетов», — указывается в релизе.

Холдинг «Вертолеты России» также предупредил, что уведомит «все заинтересованные российские и иностранные организации и ведомства о внесении украинских компаний в список авиаремонтных предприятий, осуществляющих нелегитимный ремонт вертолетной техники российского производства».

Спецназ ВСУ осуществил вторжение в Белгородскую область

7 декабря 2020

Главком ССО Григорий Галаган. Иллюстрация: liga.net

Из Сумской области Украины в Белгородскую область РФ вторглась вооруженная группа спецназа ВСУ.

«4 декабря российские СМИ сообщили о перестрелке на украинской границе. Многие, услышав эту новость, тогда решили, что это где-то в районе Крыма. Там традиционно напряженная обстановка. Однако в этот раз это была территория Белгородской области. Нарушители открыли огонь по пограничникам, наши начали стрелять в ответ. Один диверсант погиб, остальным удалось скрыться. Против пограничников действовала группа Сил специальных операций (ССО) Украины. Цель группы — похищение гражданина России, который, по мнению украинской стороны, причастен к сбитию ИЛ-76 с десантом на борту в июне 2014 года», — сообщает информагентство «Аналитическая служба Донбасса».

Силы специальных операций (ССО) существуют в украинской армии с 2015 года. В состав ССО входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических спецопераций. Главная задача — диверсии против России. Подготовка офицеров и сержантов ССО Украины осуществляется НАТО. Украинский спецназ тренируется совместно со спецназом стран Прибалтики. Сведения о личном составе и вооружении ССО — государственная тайна. Офицерский состав ССО укомплектован, в частности, моряками украинского флота.

Главком ССО генерал-майор Григорий Галаган ранее служил в СБУ, в украинской «Альфе». Галаган — каратель «АТО», позывной Лис. Автор гимна ССО — украинский рок-музыкант Андрей Антоненко, каратель «АТО», вероятный убийца журналиста Павла Шеремета.

Ближайшая к РФ воинская часть ССО дислоцирована в Кропивницком (Кировоград) — в 8 часах езды от Белгорода. В этой воинской части ранее готовили личный состав украинской «Альфы».

Нардепка из «Кубани»: Пусть «оккупированный» Крым вымрет от жажды

9 декабря 2020

Соломония Бобровская. Иллюстрация: Facebook.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская предложила Илону Маску переехать в Крым — чтобы он изобрел способ подачи на полуостров пресной воды. По словам Поклонской, перекрытие Украиной водоснабжения Крыма скоро сделает полуостров «похожим на планету Марс».

Тревогу Поклонской внимательно рассмотрели в депутатской группе Верховной рады «Кубань», которую возглавляет одессит Алексей Гончаренко. Член «Кубани» Соломония Бобровская — землячка Гончаренко, нардеп от «Голоса» — высказалась: пусть лучше «оккупированный» Россией Крым вымрет от жажды.

«Поклонской не приходит в голову, что это священное право Украины — не отдавать врагу оккупированные им территории. По Крыму со стороны Украины сохраняется единственно правильное решение — увеличивать цену агрессии для РФ путем перекрытия воды и отключения электричества на полуострове. Захватывать чужие территории для РФ должно быть еще более дорого и больно. Надеюсь, что руководство Украины в данном вопросе не включит заднюю», — заявила Бобровская.

Бобровскую удивило, что РФ не обеспечила Крым пресной водой в обход перекрытого Украиной Северо-Крымского канала. «Согласно Четвертой Женевской конвенции, ответственность за гуманитарное состояние оккупированных территорий несет государство-оккупант. Понятно, что для РФ гражданское население Крыма — материал заменяемый, его не жалко. Но все же любопытно: экономит ли оккупант на своих военных базах в Крыму?» — злорадствует Бобровская.

По оценкам правительства Крыма, обмеление водохранилищ на полуострове из-за действий Киева и летней засухи текущего года приобрело катастрофические масштабы. В Республике Крым власти ввели зимний ограниченный график подачи воды. С 14 декабря воду «по карточкам» будут давать в Большой Ялте. Глава Крыма Сергей Аксенов не исключает наступления полного коллапса с водой на полуострове.