Китайская медицина советует……

Расчесывать волосы можно обычной расческой или просто рукой, причем, как длинные, так и короткие волосы. Двумя руками проведите от лба до затылка, запустив пальцы в копну волос. При этом можно мягкими движениями делать массаж кожи головы в течение 10 минут, это будет вообще здорово! Потянитесь перед сном. Действительно, это самое простое, но очень эффективное упражнение перед сном, полезное для здоровья. Специалисты ТКМ утверждают, что потягивание – это естественное движение нашего тела, например, одновременно потягиваться и зевать помогает активизировать меридианы, содействовать циркуляции крови и энергии Ци, достичь баланса жизненных сил во внутренних органах. Это движение полезно и приятно одновременно.

Наиболее эффективен массаж в позе лежа на спине. Руки сожмите в кулачки, и разминайте живот по направлению от центра груди вниз до пупка и далее вниз. Повторите 10-20 раз. Это движение требует умеренной силы. В местах, где чувствуются уплотнения, промните на несколько секунд дольше. Будьте осторожны, не давите сильно.



Полезно парить ноги перед сном. Ноги, т.е. нижние конечности, находятся дальше всего от сердца, и это влияет на обратный отток крови. Эту проблему легко решить просто попарив ноги перед сном в течение 15-20 минут. Это не только поможет снять усталость, но и повысит качества сна. Попарив ноги в теплой воде улучшится кровообращение, пропадет чувство холода в организме и активизируется метаболизм. Следует сказать, что температура воды не должна быть очень высокой, лучше не более 50 градусов. После того, как попарите ноги в теплой воде, не рекомендуем сразу ложиться спать, а советуем немного помассировать ступни, пока они горячие и мягкие, затем, для сохранения тепла, надеть носки, а завалиться спать уже когда температура тела вернется в нормальное состояние.