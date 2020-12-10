Мнение: Придется принимать армян

10.12.2020, 18:50, Разное

В Баку тем временем состоялся целый ПАРАД ПОБЕДЫ: Азербайджан праздновал победу в войне за Карабах. По центральным площадям везли трофейную, то есть захваченную в боях технику… разве что пленных армян не прогнали через город, чтоб была уж совсем полная аналогия с соответствующими сталинскими парадами.

И, что тоже весьма показательно, на параде в качестве “гостя” (а на самом деле – едва ли не главного триумфатора) присутствовал глава Турции Эрдоган. Можно даже сказать, что Алиев на параде был в качестве Жукова, а Эрдоган – в роли Сталина… если уж проводить аналогии.

Ну и Алиев, который свирепеет просто на глазах, сказал на параде следующее: «Зангезур, Севан, Ереван — это все исторические азербайджанские земли. Наш народ веками жил там, но руководство Армении изгнало с родных земель сотни тысяч азербайджанцев. Потом такая же картина наблюдалась в Карабахе». Круто! По сути, прямо указал на следующую цель. 10-миллионный Азербайджан, чувствующий за спиной поддержку 83-миллионной Турции – против 3-миллионной Армении. Силы, говоря мягко, не просто “не равны” – они несопоставимы.

Правда, за Арменией как бы есть 145-миллионная Россия. Беда, однако, в том, что России неинтересна Армения сама по себе; Армения всегда шла только “в нагрузку” к действительно ценному Азербайджану. Если же Азербайджан “не наш”, смысл цепляться за Армению совершенно теряется в тумане.

Какая-то абсолютно безнадежная ситуация у Армении. И ее даже спихнуть не на кого – потому что ни Евросоюз, ни США за нее не впишутся, конечно. Получается, приговор Армении был подписан еще в 1990-м, когда Россия ушла из… Азербайджана. А последующие 30 лет более-менее спокойной и “независимой” жизни были для армян не более чем прощальным подарком. Очень жаль.