 

Белоруссия заняла 17-е место по алфавиту в международном рейтинге свободы слова

10.12.2020, 18:37, Разное

Британский журнал Economist опубликовал список стран по индексу развитости демократии и свободы слова. Белоруссия заняла в нём 17-е место и расположилась по алфавиту между Барбадосом и Бельгией. Несмотря на протесты и давление со стороны властей, государство не потеряло позиции в сравнении с 2019 годом, где Белоруссия также занимала 17 место. Россия занимает 143-е место в списке, а Украина — 186-е.

Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко на очередном собрании совета безопасности Белоруссии. Глава государства отметил, что в стране один из наивысших уровней свободы слова в мире.

«Видели? Белоруссия — 17 место! Выше Литвы вашей, выше Польши и даже хваленной Швейцарии. Я это к тому, чтобы наши так называемые оппозиционеры и рот не смели открывать, когда речь зайдет о свободе слова в наше стране», — заявил Лукашенко.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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