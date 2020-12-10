Путин заявил об эффективности российского правосудия

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10.12.2020, 18:32, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами СПЧ напомнил, что, по оценке Комиссии по эффективности правосудия при Совете Европы, российская судебная система является одной из самых эффективных в мире.

«(…) Комиссия по эффективности правосудия при Совете Европы совсем недавно в своем докладе указала на то, что российская система правосудия является одной из самых эффективных в мире, в Европе, во всяком случае. Это ее оценки, совсем недавно на сайте вывешены», – сказал Путин, отвечая на реплику главы общественного фонда противодействия организованной преступности и коррупции «Антимафия» Евгения Мысловского. Слова главы государства приводит сайт Кремля.

Он попросил Мысловского и остальных членов совета и дальше остро реагировать на возможные нарушения в судебной системе. «Повторяю еще раз, если не обращать внимания на какие-то явные нарушения, то тогда они примут как раз массовый характер, чего мы не можем допустить», – подчеркнул президент.

Также в ходе совещания глава государства сообщил, что количество лиц в российских тюрьмах сократилось вдвое и в четыре раза снизилось число арестованных. Кроме того, Путин пообещал поручить правительству совместно с СПЧ разработать концепцию защиты прав человека в цифровом пространстве.



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