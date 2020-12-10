Песков объяснил оговорку Путина про Сафронова

10.12.2020, 18:32, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин оговорился, сказав о том, что обвиняемый в госизмене Иван Сафронов совершил преступления в период своей работы в Роскосмосе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«О том, что [Сафронову инкриминируется совершение преступлений] за время работы в Роскосмосе, [президент] оговорился. Общего смысла это не меняет», – передает слова Пескова ТАСС.

Он подчеркнул, что Путин также оговорился, сказав, что Сафронов «осужден», хотя суд пока не выносил приговор по этому делу. Пресс-секретарь отметил, что президент во все детали дела Сафронова не погружался. Он также добавил, что глава государства «говорил в целом о том, что вменяется Сафронову в вину: сбор и передача информации».

Напомним, Путин рассказал, в чем именно обвиняют советника главы Роскосмоса, бывшего журналиста нескольких крупных российских изданий Ивана Сафронова.

Сафронова задержали 7 июля. Он был арестован и помещен в СИЗО «Лефортово». По словам адвоката, Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы. 13 июля Сафронову предъявили обвинение в государственной измене. Вину тот признавать отказался, заявив, что его «прессуют за заметки». Газета «Коммерсант» в июле утверждала, что ему инкриминируется передача сведений, составляющих гостайну, в 2017 году, а информацию об этом ФСБ получила от СВР.

Глава ведомства Сергей Нарышкин заявил, что СВР не заявляла, что получала данные, свидетельствующие о передаче Иваном Сафроновым секретной информации Праге.