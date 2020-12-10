Эксперт раскрыл секрет успеха Меган Маркл

10.12.2020, 18:20, Разное

По словам специалиста, герцогиня часто посещает мероприятия, организованные благотворительными фондами. “Меган Маркл общается с разными людьми. Она должна уметь находить подход к каждому из них”, – отметила Мика Майер.

При входе в помещение герцогиня следует простому правилу – глаза и рот должны быть открыты. Так Маркл показывает присутствующим, что готова к общению. Кроме того, это делает ее более привлекательной в глазах остальных.

Эксперт по этикету также обратила внимание, что во время разговора жена принца Гарри часто копирует позы и жесты своих собеседников. Такой прием в психологии называют “отзеркаливанием”.

“Герцогиня не делает лишних движений, например, не перекладывает сумку из одной руки в другую”, – продолжила Майер.

Правая рука Маркл всегда свободна для рукопожатия, передает Express.co.uk.

Напомним, в январе этого года герцог и герцогиня Сассекские отказались от полномочий членов королевской семьи и переехали в Канаду, а затем – в Соединенные Штаты. Меган Маркл и принц Гарри сами зарабатывают на жизнь.

Летом в семье произошла трагедия: у герцогини случился выкидыш. Своей болью бывшая актриса поделилась в специальной колонке для New York Times. Меган Маркл призвала женщин не бояться открыто говорить о потере ребенка.