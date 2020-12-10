Под Смоленском поймали 15-летнего душителя

10.12.2020, 18:20, Разное

В деревне Кощино Смоленской области 15-летний подросток попытался задушить первоклассницу, передает Общественная служба новостей. На помощь ребенку пришла сестра – вдвоем они смогли отбиться от душителя. Тем не менее, он успел ранить старшую ножом.

Выяснилось, что ранее подросток уже пытался задушить девочку. Он затащил 16-летнюю знакомую за гаражи и сдавливал ей шею до тех пор, пока та не потеряла сознание. К счастью, пострадавшей удалось выжить.