 

Верещук о напряжении ситуации на Закарпатье: Должны быть красные линии, которые никому нельзя пересекать

10.12.2020, 18:06, Новости дня

Украина должна вести в отношении Венгрии на Закарпатье адекватную и жесткую политику, заявила на заседании рабочей группы по противодействию гибридным угрозам в парламентском комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки народный депутат от “Слуги народа” Ирина Верещук. Заседание группы состоялось 9 декабря по ее инициативе, сообщила пресс-служба политика.

Заместитель исполнительного директора аналитического центра “Украинская призма” Сергей Герасимчук отметил, что одной из объективных причин сложных украинско-венгерских отношений является слабый политический интерес к региону со стороны Украины, в то же время институциональное сотрудничество между МИД, МВД, СБУ не всегда было достаточно эффективным. По его мнению, в итоге видение Украины в стратегических моментах по Венгрии почти не упоминалось. Герасимчук предложил разработать механизм тесного сотрудничества правоохранительных органов двух государств, чтобы избежать в будущем провокаций с обеих сторон и вмешательства  третьих сил в межгосударственные отношения.

Представители внешней разведки и СБУ заявили во время обсуждения, что имеют  данные о “российском следе” в провокации напряжения на Закарпатье и видят признаки того, что РФ использует регион как инструмент дестабилизации в Украине.

Юрист Анна Маляр отметила, что Венгрия влияет на внутреннюю и внешнюю политику Украины уже не первый год.

“За последнее десятилетие около 150 тысяч украинцев получили венгерские паспорта. И это даже больше, чем количество венгров, проживающих в Закарпатье”, – уточнила она.

Маляр добавила, что угрозы прямого военного вторжения в Украину со стороны Венгрии нет, однако украинская власть не должна допускать мобилизации отечественного населения другим государством.

Верещук подчеркнула, что в украинской политике в отношении действий Венгрии на Закарпатье “должны существовать красные линии, которые никому нельзя пересекать”.

“Украинские спецслужбы и правоохранительные органы должны работать политкорректно, с учетом культурных и этнических особенностей территории. Между тем, государство в целом должно вести адекватную и жесткую политику в двусторонних отношениях с Венгрией. Корректно, но твердо”, – добавила нардеп.

По информации пресс-службы политика, участники рабочей группы решили согласовать пути дальнейшего взаимодействия между представителями центральной власти и местной власти, а также подготовить предложения по внесению изменений в законодательство.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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