Умер режиссер Рехвиашвили – классик грузинского кинематографа

10.12.2020, 18:06, Новости дня

Грузинский режиссер Александр Рехвиашвили умер 10 декабря на 82-м году жизни. Об этом сообщил на своей странице в Facebook тбилисский Международный культурно-просветительский союз “Русский клуб”, с которым сотрудничал режиссер.

Причина смерти Рехквиашвили не указывается.

Рехвиашвили родился в 1938 году в Москве. После окончания ВГИКа работал на киностудии “Грузия-фильм”. В качестве режиссера снял “Земля обетованная. Возвращение”, “Луг зеленый”, “Грузинская хроника XIX века”, “В треугольном круге”, “Путь домой”, “Приближение”.

В фильме режиссера Георгия Шенгелая “Пиросмани” он сыграл роль французского художника.

Рехвиашвили – заслуженный деятель искусств Грузии. Его называют классиком грузинского кинематографа.