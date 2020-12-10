Умер режиссер Рехвиашвили – классик грузинского кинематографа

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10.12.2020, 18:06, Новости дня

Грузинский режиссер Александр Рехвиашвили умер 10 декабря на 82-м году жизни. Об этом сообщил на своей странице в Facebook тбилисский Международный культурно-просветительский союз “Русский клуб”, с которым сотрудничал режиссер.

Причина смерти Рехквиашвили не указывается.

Рехвиашвили родился в 1938 году в Москве. После окончания ВГИКа работал на киностудии “Грузия-фильм”. В качестве режиссера снял “Земля обетованная. Возвращение”, “Луг зеленый”, “Грузинская хроника XIX века”, “В треугольном круге”, “Путь домой”, “Приближение”.

В фильме режиссера Георгия Шенгелая “Пиросмани” он сыграл роль французского художника. 

Рехвиашвили – заслуженный деятель искусств Грузии. Его называют классиком грузинского кинематографа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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