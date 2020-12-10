 

Ученые из Сибири предлагают использовать прогноз погоды для выработки электроэнергии

10.12.2020, 18:00, Новости дня

Ученые из двух российских научных заведений, НГТУ и УрФУ предлагают использовать разработанную ими систему прогнозирования потребности в энергии для планирования работы электростанций.

В частности, они создали нейросеть, анализирующую имеющиеся метеоданные и с точностью до 90% прогнозирующую погоду в конкретном районе.

Больше всего энергетиков интересует интенсивность солнечных лучей, попадающая на земную поверхность. В регионе уже работают достаточно мощные солнечные электростанции. Но когда они сокращают генерирование из-за густой облачности, приходится больше разгонять тепловые станции. Если знать точный прогноз, можно сэкономить много ископаемого топлива.



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