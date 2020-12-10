 

Путин поручит разработать концепцию защиты прав человека в киберпространстве

10.12.2020, 17:38, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин пообещал поручить правительству совместно с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) разработать концепцию защиты прав человека в цифровом пространстве.

В ходе встречи Путина с СПЧ член Совета Кирилл Кабанов попросил поручить правительству разработать проект концепции обеспечения защиты прав и интересов человека и гражданина в киберпространстве.  «Без этого концепцию искусственного интеллекта принимать просто нельзя», – сказал член СПЧ.

 «Правительство уже этим занимается. Но, видимо, нужно обратить внимание правительства, я обязательно это сделаю, чтобы привлекали вашу структуру и таких специалистов, как вы, которые занимаются этим независимо от бюрократических структур. Это востребовано абсолютно. Обязательно это сделаю, обещаю», – передает слова президента ТАСС.

Путин подчеркнул, что россиян действительно волнуют вопросы обеспечения их прав в цифровой среде. «На первом плане из того, что людей волнует с точки зрения обеспечения их прав, – это здоровье и права в сфере здравоохранения. На втором месте – образование, права в сфере образования. На третьем месте – защита личных данных и всего, что связано с личной жизнью, в том числе вот в этой сфере. То есть это людей реально волнует. Вы сказали, что общество не осознает угрозы. Осознает», – сказал президент.

Путин напомнил, что «Сбер» проводил международную конференцию в сфере искусственного интеллекта, все участники которой обращали внимание на эту проблему. «И я тоже. Я полностью с вами согласен, нельзя принимать такие фундаментальные решения и фундаментальные концептуальные документы в сфере искусственного интеллекта, в сфере цифровой экономики без создания необходимой нормативной базы, связанной с обеспечением интересов и прав граждан России», – заметил глава государства.



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