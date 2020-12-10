Эксперт: Власти США боятся влияния, которое приобретает Facebook

10.12.2020, 17:38, Новости дня

Социальные сети – это новая информационная власть, которая обладает возможностью влиять на политические взгляды пользователей. И это уже серьезно беспокоит американское правительство, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Артем Кирьянов. Так он прокомментировал требование американских властей к Facebook избавиться от таких своих активов, как Instagram и WhatsApp.

«Это очень показательный иск, который говорит о том, что власти США боятся влияния, которое приобретает Facebook в информационном пространстве. На сегодняшний день WhatsApp, Instagram, YouTube, Facebook и Google символизируют новую информационную власть, которая собирает персональные данные людей. Впоследствии эта информация используется для получения прибыли и для влияния на самих людей по самому широкому спектру вопросов, начиная от совершения покупок и заканчивая их политическим ориентированием», – считает член Общественной палаты Артем Кирьянов.

Эксперт поддержал желание властей Соединенных Штатов обуздать монополизм глобальных интернет-корпораций. «Регулирование IT-гигантов может быть результативным в рамках антимонопольных процедур и общей юрисдикции. Для большинства других стран возможности подобного регулирования представляют более серьезную проблему. В Общественной палате и на других площадках мы неоднократно говорили о том, что необходимо регулировать деятельность интернациональных IT-компаний для обеспечения интересов граждан России. То же самое может сказать о себе любое другое государство, будь то Франция, Германия, Турция или Вьетнам», – убежден Кирьянов.

Эксперт пояснил, что сейчас в руках IT-гигантов находится избыточный объем персональных данных пользователей. Отдельную проблему создает «политическая ориентированность» тех или иных интернет-компаний, «которые уже совершенно отчетливо выступают актором в рамках политического процесса в различных странах, что серьезно беспокоит в том числе американское правительство».

Собеседник добавил, что российское законодательство в сфере регулирования деятельности международных IT-компаний должно выполняться, а наложенные за его нарушение штрафы – выплачиваться. При этом любая деятельность в сфере хранения и обработки персональных данных россиян «должна быть прозрачна и понятна для людей и государства».

Кирьянов уверен, что в РФ продолжит усиливаться законодательное регулирование деятельности IT-гигантов. Он особо отметил факты цензуры со стороны владельцев таких сайтов, как YouTube и Twitter и призвал реагировать на подобные проявления.

Член ОП отметил также, что Россия, совершенствуя законодательство в сфере регулирования деятельности IT-гигантов, пока остается «не самой передовой». «Законодательное регулирование, которым мы сейчас занимаемся и которое будет принято – это уже не первый пример. В Германии уже приняты специальные законы. Турция тоже приняла законы с целым набором различных жесткостей и мягкостей о регулировании деятельности IT-компаний. Есть, в конце концов, рекомендации Евросоюза по целому ряду вопросов. То есть мы идем здесь не торопясь, но в любом случае мы придем к тому, чтобы иностранные IT-компании все-таки следовали российскому законодательству. Я уверен, что удастся наладить диалог по этим вопросам, не блокируя намертво те или иные ресурсы», – подытожил Кирьянов.

Накануне федеральная торговая комиссия США и генпрокуроры почти всех американских штатов обвинили компанию Facebook в нарушении антимонопольного законодательства. Претензии касаются приобретения соцсетью таких популярных сервисов как Instagram и мессенджера WhatsApp. Фактически от Facebook потребовали продать эти активы.

Регулятор считает, что Facebook «незаконно поддерживает личную монополию на социальные сети», на протяжении многих лет придерживаясь «систематической стратегии», которая предполагает приобретение «перспективных конкурентов». «Такой образ действий наносит ущерб конкуренции, оставляет потребителям мало возможностей для выбора социальных сетей и лишает рекламодателей преимуществ конкуренции», – заявили в комиссии.

В ответ Facebook обвинила власти США в «недальновидном и ошибочном подходе к конкуренции» и назвала произошедшее «пересмотром истории».

Судебное разбирательство является частью антимонопольного расследования Минюста США против ведущих интернет-компаний, начатого в июле 2019 года. Также сообщалось о том, что в ходе данного разбирательства от Google может быть отделен YouTube и браузер Chrome.