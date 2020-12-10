Победители конкурса «Большая перемена» выступили на Патриотическом форуме

10.12.2020, 17:38, Новости дня

Победители всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» выступили на Всероссийском патриотическом форуме в рамках сессии «Недетские задачи».

Всероссийский патриотический форум проходит в Музее Победы с 9 по 11 декабря в онлайн-формате, в нем принимают участие более 3 тыс. человек из 85 регионов страны. Сессия «Недетские задачи» состоялась 10 декабря в рамках Всероссийского патриотического форума, спикерами сессии выступили победители Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Экспертами форума стали представители патриотических общественных организаций, государственной власти, научного сообщества и волонтеры. Спикерами форума стали победители конкурса «Большая перемена» в направлении «Помни!» Софья Лобанова из Саратовской области, Михаил Башкирев из Курска, Артем Меркулов из Воронежа и Александра Якутина из Москвы. Модератором сессии выступила президент Региональной общественной организации по сохранению культурного и исторического наследия Москвы «Москва и москвичи», председатель комиссии межрегиональных связей и этнотуризма Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Галли Монастырева.

В рамках встречи школьники обсудили механизмы и технологии патриотического воспитания детей и молодежи, а также поговорили о современных форматах реализации патриотических проектов, интересных подрастающему поколению.

Артем Меркулов рассказал, что на протяжении десяти лет занимается изучением традиционной русской культуры и исполнением народных песен. Любовь к фольклору ему привили школьные учителя.

«Погружаясь в исследования, я убеждаюсь, что мы должны сохранять традиции нашей истории, культуры. В конкурсе «Большая перемена» на этапе командной работы мы создали проект по внедрению мультимедийного пространства в Воронежском областном краеведческом музее. Свой проект мы представляли на примере зала «Воронежская губерния в XIX веке – начале XX века». Этот зал показывает жизнь крестьян после отмены крепостного права, традиционную культуру и быт Воронежской губернии», – рассказал старшеклассник.

Он также добавил, что, работая над проектом, он и его команда поняли: музею нужна «новая жизнь», а к элементам традиционной экспозиции в виде подлинных экспонатов необходимо добавить архивные фото, аудио и видеоматериалы, чтобы создать «эффект присутствия» в том или ином времени. «Так как мы занимаемся сохранением и популяризацией нематериального культурного наследия территории бывшей Воронежской губернии, мы хотим, чтобы музей был не только хранителем материальной культуры, но и транслировал духовную культуру», – заключил школьник.

Михаил Башкирев рассказал о Военно-патриотическом клубе «Факел», который работает в его родном городе уже более 60 лет. «Его членами являются ученики и многие учителя моей школы. Мы бережно сохраняем память о Великой Отечественной войне. Занимаемся работой с архивными документами, устанавливаем имена найденных бойцов на раскопках, пытаемся отыскать их родственников, увековечиваем имена солдат и командиров, летчиков и воздушных стрелков. Ребята с серьезностью относятся к такому роду деятельности, потому что понимают, насколько важно сохранение исторической памяти о подвигах наших соотечественников. Мой педагог-наставник Ольга Викторовна Фролова не раз говорила, что с технологическим прогрессом стало намного проще ориентироваться в огромном количестве архивной информации, ведь на данный момент архивы с документами есть на электронных носителях», – подчеркнул Михаил.

Софья Лобанова рассказала о своем исследовательском проекте, который она разработала вместе с классным руководителем, учителем истории, наставником в конкурсе «Большая перемена» Галиной Владимировной Войновой. «Эта работа связана с поиском неизвестного солдата, моего земляка, освободителя концлагеря Освенцим. Мы предположили, что человек мог погибнуть в день освобождения концлагеря – 27 января 1945 года. Так удалось найти Борщева Ивана Федоровича – уроженца села Самойловка Саратовской области. Узнали, что за многочисленный подвиги он был награжден орденом Красной Звезды, дважды кавалер Ордена Отечественной Войны I степени. Выяснилось, что об истории Ивана Федоровича в селе Самойловка никто ничего не знает. Поэтому мы поставили перед собой следующую задачу – вернуть имя героя на историческую Родину и найти родственников Ивана Федоровича», – подчеркнула Лобанова.

Оказалось, что в ее родном городе живет внук Ивана Федоровича – Дубровин Юрий Владимирович, который не знал о подвигах своего деда. «Мы передали семье наградные листы и рассказали все, что смогли узнать в ходе исследования. Юрий Владимирович инвалид по зрению, он незрячий с детства. Не передать эмоции, которые мы испытали, передавая семье документы, не описать словами, что чувствует слепой человек, поглаживая в руках наградные листы своего деда, а скупая мужская слеза катится по его щеке. Теперь Юрий Владимирович очень хочет побывать на могиле своего деда в Освенциме», – рассказала Софья Лобанова.

«Быть патриотом – это значит любить Родину и быть готовым менять ее к лучшему. Патриотизм – это, в первую очередь, осознание ценности твоей страны, единство людей, культуры, истории и природы. Для меня пример подлинного патриотизма – это художники-передвижники. Они писали народные образы, рассказывали о жизни простых людей, делали искусство доступным не только для привилегированного сословия, но и для каждого человека», – резюмировала Александра Якутина.