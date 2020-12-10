 

Первый энергоблок БелАЭС из-за нестабильной работы отдадут под эксперименты

10.12.2020, 17:37, Разное

Администрация строящейся Белорусской АЭС заявила, что в связи с нестабильной работой реактора первого энергоблока его не будут вводить в энергетическую сеть – на нём планируется проводить различные испытания и эксперименты.

Физический пуск блока состоялся в августе 2020 года, однако подключить его к сети так и не удалось в связи с рядом аномалий в работе. Атомщики несколько месяцев пытались стабилизировать его, но как оказалось, ещё в ноябре приняли решение не подключать блок к сети.

«Принято решение ускорить строительство энергоблока №2 и одновременно увеличить его мощность, чтобы компенсировать отказ от подключения энергоблока №1 к белорусской энергосети. В ходе строительства будут учтены проблемы, которые привели к невозможности подключения энергоблока №1 – благодаря инновационным методам экспресс-проектирования, их удастся исправить без задержек по срокам», – говорится в сообщении пресс-службы.

В «Росатоме» в свою очередь отметили, что принятию решения поспособствовало отсутствие российских населенных пунктов в непосредственной близости с проблемным энергоблоком №1. Согласно этическому кодексу компании и требованиям российского законодательства, нельзя проводить эксперименты на блоках, если в результате могут пострадать граждане РФ.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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