Виноват коронавирус: московские власти нашли причину утечки в Сеть персональных данных заболевших москвичей

10.12.2020, 17:37, Разное

Власти Москвы провели расследование и выявили, что причиной утечки персональных данных заболевших москвичей в общий доступ стал коронавирус. По словам мэра Сергея Собянина, эксперты обнаружили новые свойства штамма COVID-19. Вирус обладает способностью похищать с любых носителей массивы информации и пересылать их с одного сервера на другой. Поскольку проверка не выявила взлома или несанкционированного вмешательства в системы правительства города, именно эта версия считается приоритетной.

«Коронавирус — опасная болезнь. Он пришёл в человеческую популяцию от летучих мышей, но, как мы знаем, им болеют и собаки, и тигры, и норки. Вот заболели им и компьютеры правительства Москвы. Москвичей, пострадавших от этого неприятного инцидента, прошу не волноваться. Мы вернём ваши данные в считанные дни, никто из подозрительных лиц ими не воспользуется», — сказал столичный мэр.

В центре «Вектор» заявили о намерении создать новую вакцину против утечки персональных данных. Для её разработки и проведения клинических испытаний потребуется год. Минздрав одобрил идею учёных и будет просить у правительства на создание препарата 1 млрд рублей.