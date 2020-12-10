 

Политологи оценили перспективы “Единой России” на думских выборах

10.12.2020, 17:26, Разное

“Единая Россия” оказывает положительное влияние на политическую жизнь страны. Такого мнения придерживаются 39% россиян, рассказал руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов. Согласно одному из последних опросов, проголосовать за “ЕР” готовы около 32% респондентов – это примерно столько же, сколько за три другие думские партии, уточнил он.

По словам Мамонова, показатель в 32% – стабильный, фиксируются лишь незначительные колебания. Социолог отметил, что “Единую Россию” признают ведущей и самой многочисленной партией на электоральном пространстве. Немаловажно для респондентов и то, что “ЕР” поддерживает курс президента.

Достижениями партии опрошенные россияне назвали обеспечение стабильного развития страны, реализацию социальных программ. Негативом для респондентов стала пенсионная реформа и недостаточная, по их мнению, борьба с бедностью.

В целом, резюмировал Мамонов, люди ждут от “Единой России” преодоления дистанции между партией и населением. Также граждане надеются, что в партии сделают акцент на решении проблем здравоохранения. На третьем месте – ожидания повышения уровня жизни.

“Речь идет о запросах на экономическое развитие, экономическую поддержку населения и решение экономических проблем”, – уточнил представитель ВЦИОМ.

По мнению политологов, у “Единой России” есть шансы получить конституционное большинство. Избирателей привлекает обновление партии и ее помощь людям в период пандемии, отметили эксперты.

Глава правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин напомнил, партия оперативно среагировала на связанные с коронавирусом проблемы, развернула добровольческое движение, а многие члены “ЕР” работают в качестве волонтеров. Они помогают людям там, где поддержка нужна больше всего, отметил политолог. “Это серьезное преимущество”, – подчеркнул эксперт.

Костин прогнозирует, что партия получит на выборах в Госдуму около 300 голосов: 111-15 мандатов и не менее 190 округов. По его словам, на положительный имидж “ЕР” влияет представление о ней как о партии сторонников президента – самого популярного политика в стране.

В свою очередь директор Центра политической конъюктуры Алексей Чеснаков подчеркнул, что привлекательность “Единой России” во многом обусловлена запросом на стабильное развитие страны. Граждане понимают, что другие политические силы обеспечить стабильность не смогут, пояснил эксперт. “Это важнейшая вещь для раскрытия потенциала партии”, – сказал он.



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