Ученые рассказали, какие проблемы с организмом вызывает ежедневное употребление пива

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10.12.2020, 17:24, Разное

Бокал пива, согласно некоторым исследованиям, помогает улучшить кровоток и снизить риск развития болезни Альцгеймера. Напиток может быть полезен, но при умеренном потреблении, а если пить продукт из хмеля и солода ежедневно, то проблем с организмом не избежать, считают ученые.
Научные сотрудники обнаружили, что из-за чрезмерного увлечения слабоалкогольным напитком, разрушается печень. Причиной цирроза являются сивушные масла, которые в большом количестве выделяются в процессе брожения. В самогоне и водке их действие нейтрализуется, а в пиве эти вещества сохраняются долгое время. Пиво оказывает негативное воздействие на гормональный фон и состояние эндокринных желез. У представителей мужского пола в результате уменьшения тестостерона появляется облысение, эректильная дисфункция, ожирение.

Любитель хмеля может столкнуться с нарушением работы желудочно-кишечного тракта. Это связано с раздражением слизистой желудка спиртосодержащей жидкостью. Регулярное потребление пива может стать поводом для метеоризма, вздутия, развития язвенной болезни, рака желудка. Лёгкий алкоголь представляет опасность для сердечно-сосудистой системы, почек, мочевыделительной системы.



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