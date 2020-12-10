 

Эффективность и безопасность вакцины Pfizer против COVID-19: теперь официально

10.12.2020, 17:22, Разное


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В исследовании, которое сейчас продолжается, принимают участие более 43 тысяч человек. Половина из них прошла вакцинацию BNT162b2, вторая половина получила плацебо. Инъекции проводились с промежутком в 21 день. За период, который охватывает новый отчет, через неделю после введения второй дозы и позже в группе, получившей настоящую вакцину, заболели восемь человек, а в группе плацебо – 162. На основании этих данных авторы исследования указывают, что эффективность вакцины – 95%.

Ученые сообщают, что эффективность вакцины одинакова в разных группах участников, независимо от возраста, пола, веса, расы.

Тяжелая форма COVID-19 развилась у 10 участников исследования после введения первой дозы. Девять их них были в группе плацебо.

Согласно этому отчету, побочные реакции у участников исследования были преимущественно легкими: боль в месте инъекции, головная боль, слабость. Тяжелых реакций, которые могли быть связаны с вакцинацией, было немного. Они встречались примеро с одинаковой частотой в группе плацебо и в группе вакцины. 



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