Ядерные воришки

10.12.2020, 15:16, Разное

Кто похитил электронное оборудование с самолета «Судного дня»? Психологический портрет злоумышленников от экс-начальника разведки сухопутных войск.

Рустем Клупов, бывший начальник разведки сухопутных войск ВС РФ, оценивает версии похищения электронного оборудования с воздушного командного пункта Минобороны в Таганроге. По нашей просьбе он проконсультировался с коллегами — высшими офицерами ВВС, специалистами в области военного управления. Таким образом, читатели могут оценить мнение троих экспертов.

Рустем Клупов. Фото из личного архива

Если принять во внимание специфические детали, связанные с конструкцией и эксплуатацией воздушного командного пункта Ил-80, то на самом деле реальная версия останется одна, остальное — из области конспирологии. В моей жизни были такие случаи. В 2000 году при обходе техники полка радиоэлектронной и радиотехнической разведки в Краснодаре, которая стояла на длительном хранении, я обнаружил, что не хватает электронных блоков. Версий преступления поначалу было много, вплоть до шпионской операции.

В ходе расследования мы нашли прапорщика идиота, который позарился на драгметаллы, содержащиеся в пайке и деталях.

В таких электронных блоках в схемах высокой надежности используют золото, платину, палладий и серебро. Существуют немудреные технологии, позволяющие их извлечь.

На схемах и даже отдельных деталях с таким содержанием есть буквы ВП — военная поставка. С покрытием из драгметаллов они работали, не окисляясь, практически вечно. Логика злоумышленника в такой ситуации проста: чем больше ты вытащил блоков, тем больше у тебя золота. Этим и можно объяснить пропажу сразу большого количества блоков аппаратуры из Ил-80 на заводском аэродроме в Таганроге.

Однако содержание драгметаллов в блоках различного назначения разнится довольно существенно, и надо сообразить, какие брать в первую очередь. Есть блоки, из которых толком ничего не добудешь. Больших познаний для этого не надо, достаточно открыть формуляр техизделия — там в описании эти параметры указаны.

Поэтому

вор тут — человек вовсе не случайный. Подготовились, выбрали, что брать, видимо, заранее.

Что это за люди? От среднего и до высшего звена, если оценивать только знания злоумышленника. В моем случае, как я рассказал, поймали прапорщика, начальника радиостанции.

Что такое воздушный пункт управления (еще его называют воздушным командным пунктом)? Это техническое средство, позволяющее непрерывно (как сегодня любят писать — бесшовно) управлять войсками в процессе перемещения штабов. Допустим, командующему фронтом нужно перенести свой пункт управления с правого фланга на левый в связи с началом операции, сосредоточением усилий основных сил в обороне или там наносится главный удар.

Перемещение основного оперативного состава штаба должно быть быстрым. А во фронте между запасным и основным командными пунктами может быть 300–400 км. И не всегда правильно в современной войне плестись на машинах или поезде.

Поэтому было принято решение создать такие командные пункты. Их и создали по количеству военных округов, таков замысел. В идеале у каждого командующего фронтом должен быть такой пункт воздушного управления.

Эта реальность очень далека от голливудского образа «самолета Судного дня», на котором в последний полет отправляется президент США и жмет красную кнопку посреди грибов от ядерных взрывов.

Ведь надо знать, когда противник нанесет по тебе ядерный удар, только потом сесть в самолет и подняться. Высока вероятность, что самолет попадет под действие электромагнитного импульса или ударной волны при ядерном взрыве.

У нас в РФ такие самолеты созданы для того, чтобы командование во время перемещения по театру боевых действий, который определен протяженностью наших границ, могло полноценно управлять войсками. Их задача — непрерывность и устойчивость управления в ходе перемещения войск и штабов.

Зачем самолет пригнали именно в Таганрог? Многие СМИ рассматривают это как некую загадку. Мои коллеги, имеющие немалый опыт эксплуатации специальной воздушной техники, полагают, что самолет туда поставили в интересах или модернизации, или гораздо более существенного ремонта, чем восстановление гидравлики. Завод модернизирует, в том числе, и авиационные РЛС.

Задумаемся о личности похитителей. Поступок, казалось бы, отчаянный, учитывая особую важность и стоимость объекта, на который они посягнули. Но ведь нигде нет точных сведений, сколько самолет там простоял. И вполне возможно, эти охотники за электронными блоками были уверены, что он уже никогда не будет отремонтирован, а будет, скорее всего, списан. А вокруг списанного самолета никто и шум поднимать не станет.

Воздушный командный пункт Ил-80 во время полета на международном авиационном празднике. Фото: Марина Лысцева / ИТАР-ТАСС

Я на 90% уверен, что это могли сделать работники этого же предприятия. Так сказать, специалисты в этой области. Не стоит гоняться за ведьмами и искать в этой истории шпионов. Конспирологические версии не выдерживают критики.

Допустим, что это замаскированная под «коммерческую кражу» операция некой передовой разведки. Все развитые страны мира создают радиопередающие устройства высокой сложности. Все они имеют схожие характеристики по мощности и основным параметрам. Они меняются очень часто вместе с поколениями электроники. Похищенные блоки созданы в конце 80-х годов. Зачем условному «Моссаду» воровать морально устаревшую технику?

В подобной технике вся связь зашифрована. В аппаратуру устанавливают так называемые ключи. Это наборы шифров в аппаратной части. При перехвате противник слышит шумы, замаскированные под естественный шумовой фон электромагнитного поля Земли. Лишь в лаборатории можно разложить их на составляющие и попытаться расшифровать.

Такие аппаратные ключи выдаются на короткое время: скажем, условно месяц. Они съемные и хранятся отдельно от аппаратуры в специальных сейфах за семью печатями и уж никак не на аэродроме. Но даже если предположить невероятное — коды стояли бы в похищенном оборудовании, — их бы просто поменяли.

Для правильного анализа системы управления, заложенной в таком самолете (понимания взаимодействия различных частей, распределение уровней управления, одновременно используемых частот и диапазонов, наличие связи с подводными лодками и так далее), его следует украсть целиком и разобрать. Полностью исключить версию иностранной разведоперации на таганрогском аэродроме нельзя. Но это совсем не основная версия. И, конечно, даже в этой версии операция не могла быть осуществлена без ведома сотрудников местного предприятия.

Этот объект охраняется очень серьезно. Вынос 39 электронных блоков с аэродрома возможен только с привлечением местных сотрудников. Это не Джеймс Бонд перелез ночью через проволочное ограждение мимо охраны и агентуры местной ФСБ. При всем уважении к легенде вероятность такого развития событий около нуля.

Когда этих злоумышленников найдут, думаю, это будут мальчишки. Максимум до тридцати лет. А если это люди более взрослые, то очень инфантильные.

Ведь вот так с налета много денег они не получат, такое обогащение требует системных занятий.

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Предположим, они получат около килограмма не пробированного, неклейменого золота. Четыре миллиона рублей на бирже: сами решайте, много ли это при дележе хотя бы на двоих при таких рисках «операции» и весьма затрудненном сбыте. Именно в юности такой риск рождает азарт, а сумма внушает надежду на быстрые перемены к лучшему. Ведь оставленные следы и отпечатки пальцев сводят эту шпионскую операцию на уровень хулиганского проступка. Вот такой психологический портрет вероятного злоумышленника я себе нарисовал.

Есть совсем уж завиральная версия служебной мести или диверсии в рамках придворной интриги, условной «битвы кремлевских башен». То есть какого-то военного чиновника или топ-менеджера решили дискредитировать. С такой практикой я на службе не сталкивался и не слышал о таком. Люди всякие бывают, но это слишком сложно и легко обернется против инициатора. Это из области дембельских историй, хотя в жизни и случаются изредка невероятные истории.

Валерий Ширяев

Новая газета