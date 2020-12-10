 

В Мариуполе, Запорожье и Кривом Роге презентовали всеукраинский образовательный проект для учителей

10.12.2020, 17:02, Новости дня

В Мариуполе, Запорожье и Кривом Роге представили всеукраинский образовательный проект для учителей, который призван повысить эффективность технического образования, сообщает “24 канал”.

“Это лидерская образовательная программа для учителей и об учителях. Проект в первую очередь нацелен на повышение качества преподавания steam-дисциплин в школах (акроним STEAM означает: наука (Science), технологии (Technology), проектирование (Engineering), искусство (Arts), и математика (Mathematics). – “ГОРДОН”). Нам нужно как-то заинтересовать детей в изучении математики, физики, химии и информатики”, – рассказала генеральный директор общественной органиазции “Фонд развития Мариуполя” Лилия Малицкая.

Организаторы отметили, что основная цель – в рамках Steam Camp помочь учителям понять собственную мотивацию и сформировать личную линию развития, а также понять, куда двигаться дальше.

“Учителям необходимо освоить лидерские качества, другие качества и компетенции, которые сегодня необходимы в 21 веке. Это поможет формировать людей нового качества, которые завтра будут делать мир лучшим”, – подчеркнул руководитель Украинской академии лидерства Роман Тычковский.

Участие в программе учителей позволит по-новому взглянуть на систему образования в Украине, убеждены в компании “Метинвест”, которая является партнером проекта. 

“Наша с вами задача заключается в том, что необходимо начинать переламывать образовательную подготовку в школах. Задача работать с детьми, объяснять, что, к примеру, программирование – это хорошо. Но не менее интересно программировать в производстве – автоматизировать производственные процессы”, – объяснил директор департамента группы “Метинвест” Константин Войцеховский.

Он рассказал, что необходимо наладить более тесное сотрудничество учебных заведений с профильными ведомствами.

Проект продлится семь месяцев, педагогов будут отбирать по итогам написания эссе и видеотестированию, всего в программу планируют привлечь около 900 преподавателей учебных заведений разных уровней из Мариуполя, Запорожья и Кривого Рога.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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