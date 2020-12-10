Война на два фронта — американцы борются и с коронавирусом, и с карантином

10.12.2020, 17:00, Новости дня

Власти Калифорнии вновь ввели на территории штата жёсткие карантинные ограничения, запретив людям из разных семей собираться вместе даже на улице, — однако во многих округах штата органы правопорядка прямо заявили, что наказывать людей за нарушения не собираются, передаёт NBC News. Как отмечает корреспондент канала, хотя в США продолжается рекордный рост заболеваемости COVID-19 и с наступлением праздников ситуация может ещё сильнее ухудшиться, карантинные ограничения многих американцев не устраивают — а федеральные власти делают противоречивые заявления.

Сегодня вечером в штате Калифорния, где число случаев заражения коронавирусной инфекцией продолжает быстро расти, а мест в реанимационных отделениях остаётся очень мало, были объявлены новые карантинные меры, затронувшие 33 миллиона человек.

Новые нормы полностью запрещают собираться вместе представителям разных домохозяйств — даже если они лишь хотят прогуляться вместе на улице. Предприятия розничной торговли, включая аптеки, теперь обязаны пускать в помещения не более 20 процентов от максимального числа клиентов.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Туалетная бумага у них закончилась. Бутилированная вода — тоже.

Пока люди лихорадочно пытаются закупиться самым необходимым, вновь вынуждены закрыть двери парикмахерские и маникюрные салоны. Вместе с тем, шерифы как минимум семи округов штата заявили, что обеспечивать выполнение новых требований не собираются.



ЧАД БЬЯНКО, шериф округа Риверсайд, штат Калифорния: Управление шерифа округа Риверсайд не поддастся на шантаж и запугивания и не позволит использовать себя в качестве инструмента принуждения против населения округа.





МИГЕЛЬ АЛЬМАГЕР, национальный корреспондент NBC News: Пока калифорнийские предприятия закрывают двери, а в штате регистрируются рекордные 34 тысячи новых случаев заражения COVID-19 в сутки, федеральные власти и эксперты делают по поводу новых карантинных мер крайне противоречивые заявления.



ЭНТОНИ ФАУЧИ, директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний: Когда перед системой здравоохранения стоит такой вызов, приходится принимать как раз такие меры.



АДМИРАЛ БРЕТТ ДЖИРУАР, заместитель министра здравоохранения и социальных служб США: Я считаю, что чрезмерно строгие рекомендации могут обернуться ещё большим ущербом.



А пока раскол продолжает углубляться, в Нью-Йорке задумались о том, чтобы вернуть запрет на приём клиентов внутри собственных помещений для общепита. А в Мичигане сегодня продлили действие уже введённых там ограничительных мер. При этом чиновники предупреждают, что вспышка заболеваемости после приближающихся праздников может оказаться ещё более серьёзной.



ЭНТОНИ ФАУЧИ: …а затем у нас вновь начнутся торжества — будут праздновать Новый год. Из-за этого сложный период растянется и станет в два-три раза более масштабным, чем было на День благодарения.



В Массачусетсе теперь открылась «полевая» больница, рассчитанная более чем на 200 пациентов с коронавирусной инфекцией, — однако по мере того, как число новых случаев достигает рекордных показателей по всей стране, всё яснее вырисовывается перспектива нехватки медперсонала.



ЭЛИЗАБЕТ ЧАУ, исполнительный директор по интенсивной терапии и реанимации, больница Providence Holy Cross Medical Center, Калифорния: Свободное пространство под пациентов мы создать можем, а вот вспомогательный персонал для реанимации — нет.



Битва против коронавируса продолжается с тем же остервенением — как, впрочем, и сопротивление ограничениям.



Мигель Альмагер, NBC News, Лос-Анджелес.



Дата выхода в эфир 07 декабря 2020 года.