Казалось невообразимым — учёные опасаются, что потепление в Арктике грозит миру катаклизмами

10.12.2020, 17:00, Новости дня

Ещё несколько десятилетий назад это показалось бы невообразимым, однако сегодня Арктика продолжает теплеть, размораживаться и биологически меняться. Как пишет The New York Times, регион нагревается в два раза быстрее по сравнению с другими областями, что вызывает нарастающие последствия и в других местах планеты: повышается уровень моря, меняется циркуляция океана и возникают мощные лесные пожары.



Reuters

В 2020 году климатические изменения продолжали своё неумолимое наступление в Арктике, а последствия едва ли не рекордного потепления сказались на всём регионе. Как пишет The New York Times, учёные в своей ежегодной оценке Арктического региона заявили, что ледовый и снежный покров отступают, что вызывает мощные лесные пожары.

«Арктика продолжает теплеть, размораживаться и биологически меняться, причём таким образом, что ещё несколько десятилетий назад это показалось бы невообразимым. Почти всё в Арктике, начиная со льда и снега и кончая человеческой деятельностью, меняется так быстро, что нет оснований считать, будто через 30 лет всё будет так же, как сегодня», — заявил климатолог из Аляскинского университета Рик Томан, один из редакторов аналитического доклада.

Как отмечает издание, из-за выбросов в атмосферу в результате сжигания ископаемого топлива и прочей человеческой деятельности становится больше улавливающих тепло газов. Теплеет вся планета, однако Арктика по сравнению с недавними временами нагревается в два раза быстрее по сравнению с другими регионами. Впрочем, потепление вызывает нарастающие последствия и в других регионах планеты: повышается уровень моря, меняется циркуляция океана. Как говорят учёные, потепление также играет свою роль в возникновении погодных катаклизмов.

В этом году ледовый покров в Северном Ледовитом океане в конце сезона таяния в сентябре достиг второго по минимуму значения за всю историю спутниковой съёмки. На суше огромный ледовый покров в Гренландии и ледники на Аляске и в других местах теряли в массе в два раза быстрее средних значений, хотя в Гренландии таяние по сравнению с прошлым годом замедлилось.

Продолжалось таяние и эрозия вечной мерзлоты вдоль побережья Северного Ледовитого океана, из-за чего коренные жители столкнулись с серьёзными проблемами, такими как повреждения инфраструктуры. Снежный покров в арктических районах Евразии в июне уменьшился до рекордно низких значений. Это привело к иссушению почвы и засыханию растительности. В результате возникли пожары, уничтожившие миллионы гектаров тайги, особенно в Сибири. Из-за пожаров в атмосферу попало на треть больше углекислого газа по сравнению с прошлым годом, о чём сообщили европейские исследователи.

Исследователь Лоуренс Мудрик, работающий в Министерстве окружающей среды Канады и написавший для аналитического доклада раздел о снежном покрове, заявил, что количество снега, выпавшего в евразийской Арктике в этом году, превысило норму. Однако, несмотря на это, температуры оказались достаточно высокими, и снег растаял быстрее и раньше обычного.

Арктика оказывает огромное влияние на планету, и именно поэтому оценка учёных, носящая название «Арктический дневник», последние 15 лет публикуется ежегодно. Занимается этим Национальное управление океанских и атмосферных исследований. В этом году свой вклад в составление доклада внесли 130 с лишним специалистов из 15 стран. В последние годы исследователи Арктики всё чаще признают, что в этом регионе в результате климатических изменений наиболее характерными чертами становятся не лёд и снег, а всё чаще открытая водная поверхность и дождь.

Учёные из Национального центра атмосферных исследований, находящегося в штате Колорадо, в сентябре опубликовали свой доклад, в котором утверждают, что в состоянии морского льда уже произошли необратимые изменения. Лора Лэндрам и Марика Холланд заявили о том, что даже в самые холодные годы уже не будет столько льда, сколько обычно появлялось несколько десятков лет назад.

Возраст морского льда по мере потепления в Арктике также уменьшается. 30 лет назад лёд в возрасте четырёх лет и больше составлял в конце зимы около трети всего пакового льда в Северном Ледовитом океане. Согласно аналитической оценке, в этом году старый лёд составлял менее 5% от общего объёма пакового льда.

Доля более молодого, а следовательно, более тонкого льда увеличивается, что ведёт к уменьшению морского ледового покрова, поскольку у тонкого льда меньше шансов продержаться целый сезон. Переход от многолетнего льда к более молодому ведёт к общему сокращению его объёма. В этом году объём льда, измеренный в конце сезона таяния в сентябре, был вторым самым маленьким за 10 лет достоверных спутниковых измерений.