 

Собаки оказались не настолько умными, как о них думали

10.12.2020, 17:01, Новости дня

Порой нам кажется, что наши четвероногие друзья понимают буквально каждое сказанное нами слово. Но это совсем не так, утверждают исследователи из Университета Этвеша Лоранда.

По словам ученых, в процессе проведенных экспериментов с собаками удалось установить, что они легко запутываются в похожих по звучанию словах. Оказываются, поданные хозяином команды они распознают по слогу, на которое падает ударение, и всего лишь по интонации.

Пес перепутает слова «собака» и «копать», говорят специалисты. А все потому, что второй слог под ударением и там присутствует звук «а». Тем не менее, собаки остаются весьма склонными к социализации домашними животными. Этого у них не отнять. Они все же остаются нашими лучшими друзьями.



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