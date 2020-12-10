Биомасса планеты уже меньше, чем вес созданных человечеством вещей

10.12.2020, 17:01, Новости дня

Если взвесить всю биомассу планеты Земля, начиная от деревьев в лесах и заканчивая микроорганизмами, то она окажется уже меньшей, чем у созданных человечеством вещей.

Ученые из Института науки Вайцмана в Израиле сравнили эти два показателя и установили, что в этом году первый из них наконец-то уступил второму.

Впрочем, в данном открытии мало радостного, говорят специалисты. До начала индустриальной эпохи общая биомасса Земли оценивалась в 2х10¹² тонн, а сейчас она вдвое меньше. Теперь на месте бывших лесов располагается пахот, построены города и дороги. Еще немного, и количество «созданного» нами мусора станет большей, чем совокупный вес всех живых организмов. Тенденция неутешительная, утверждают ученые.